Το «φατούρο» των παικτών του Ολυμπιακού στους... κορυφαίους συμπαίκτες τους, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, βίντεο
Το «φατούρο» των παικτών του Ολυμπιακού στους... κορυφαίους συμπαίκτες τους, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, βίντεο
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επιλέχθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της κανονικής διάρκειας της Euroleague και ο Ντόρσεϊ στην δεύτερη καλύτερη με τους συμπαίκτες τους να τους υποδέχονται στην προπόνηση με το καθιερωμένο φατούρο
Μεγάλη αναγνώριση για τον Ολυμπιακό και τη φετινή του πορεία στην κανονική περίοδο της Euroleague, καθώς η διοργανώτρια αρχή συμπεριέλαβε τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν.
Ενώ στη δεύτερη βρέθηκε και τρίτος «ερυθρόλευκος». Ο λόγος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Χρήστος Μπαφές ανέλαβε την ανακοίνωση των σημαντικών διακρίσεων με τους τρεις παίκτες να αποθεώνονται από τους συμπαίκτες τους για το σπουδαίο τους επίτευγμα.
Ενώ στη δεύτερη βρέθηκε και τρίτος «ερυθρόλευκος». Ο λόγος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Χρήστος Μπαφές ανέλαβε την ανακοίνωση των σημαντικών διακρίσεων με τους τρεις παίκτες να αποθεώνονται από τους συμπαίκτες τους για το σπουδαίο τους επίτευγμα.
The reaction from the red-and-whites to the news that three of their teammates, Sasha Vezenkov, Nikola Milutinov, and @TDORSEY_1 , have been included in the EuroLeague Top 10. 🔴⚪#Olympiacos #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/bN4BrLLWO7— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 24, 2026
