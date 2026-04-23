Μιχαηλίδης: Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα του ΠΑΟΚ, βίντεο
SPORTS
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό

O ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο (20:30) τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό και θέλει να ξεκινήσει με τρόπαιο τον δεύτερο αιώνα της ιστορίας του αφού πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής του. 

Αυτό επεσήμανε και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο έμπειρος στόπερ του ΠΑΟΚ μίλησε στο PAOK TV για τον τελικό, την κατάσταση της ομάδας και έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση της κούπας.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Μιχαηλίδη στο PAOK TV

Για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να φύγει νικητής: «Σίγουρα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Πρέπει να αντιδράσουμε, το θέλουμε πάρα πολύ. Θα είναι το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα. Το θέλουμε για μας για τους εαυτούς μας, για τον σύλλογο, για τον πρόεδρο, για τους φιλάθλους μας και θα το διεκδικήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Πρέπει να αντιδράσουμε και να βγούμε στο 100% ή ακόμα παραπάνω. Να δώσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε, την ψυχή μας, την ενέργειά μας. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να κυριαρχήσουμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Για το τι δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο: «Ο κόσμος που θα είναι όπως όλη τη σεζόν στο πλευρό μας. Σίγουρα και η πίστη που έχουμε στην ομάδα με τη δουλειά που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Να βάλουμε ψυχή και καρδιά και όλα τα άλλα θα έρθουν».

Αν έδινε ένα μήνυμα για τον κόσμο: «Να είναι σίγουρος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Θα τα δώσουμε όλα, το θέλουμε πολύ και θα το αποδείξουμε το Σάββατο».


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

