Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Βίντεο: Ο Χακίμι συναντήθηκε στο Παρίσι με τη Ριάνα και της έδωσε τη φανέλα του
Ο Μαροκινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού... τρόλαρε τη διάσημη τραγουδίστρια που υποστηρίζει τη... Νιγηρία, της έκανε δώρο μια μπλούζα της Εθνικής ομάδας της χώρας του
Συνάντηση κορυφής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τον Μαροκινό σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι να συναντά την κορυφαία τραγουδίστρια της ποπ μουσικής Ριάνα.
Οι δυο τους είχαν έναν πολύ θερμό χαιρετισμό ενώ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα ο 27χρονος Μαροκινός δεν μπόρεσε να κρατηθεί και... πίκαρε την 38χρονη σταρ με αφορμή την ήττα της Νιγηρίας (την οποία η Ριάνα υποστηρίζει θερμά) στα πέναλτι από το Μαρόκο, για τα ημιτελικά του Copa Africa.
Ο παίκτης της Παρί για να... ρεφάρει για το πείραγμα του, χάρισε μία φανέλα του με το εθνόσημο στη Ριάνα και υπέγραψε με αφιέρωση: «Στη Ριάνα με αγάπη Χακίμι», με την οποία η γνωστή τραγουδίστρια πόζαρε με καμάρι.
L’international marocain Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, a offert son maillot signé à la star mondiale Rihanna, à l’occasion de leur rencontre à Paris.— SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) April 21, 2026
La vidéo montre le moment où Hakimi signe son maillot floqué du numéro 2 avant de le remettre à Rihanna, avec… pic.twitter.com/326GpzZfBc
Hakimi signs his jersey for Rihanna. 👕✍️ pic.twitter.com/RpTtFIkSfk— CentreGoals. (@centregoals) April 21, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
