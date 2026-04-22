Βίντεο: Ο Χακίμι συναντήθηκε στο Παρίσι με τη Ριάνα και της έδωσε τη φανέλα του
Βίντεο: Ο Χακίμι συναντήθηκε στο Παρίσι με τη Ριάνα και της έδωσε τη φανέλα του

Ο Μαροκινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού... τρόλαρε τη διάσημη τραγουδίστρια που υποστηρίζει τη... Νιγηρία, της έκανε δώρο μια μπλούζα της Εθνικής ομάδας της χώρας του

Βίντεο: Ο Χακίμι συναντήθηκε στο Παρίσι με τη Ριάνα και της έδωσε τη φανέλα του
Συνάντηση κορυφής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τον Μαροκινό σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι να συναντά την κορυφαία τραγουδίστρια της ποπ μουσικής Ριάνα.


Οι δυο τους είχαν έναν πολύ θερμό χαιρετισμό ενώ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα ο 27χρονος Μαροκινός δεν μπόρεσε να κρατηθεί και... πίκαρε την 38χρονη σταρ με αφορμή την ήττα της Νιγηρίας (την οποία η Ριάνα υποστηρίζει θερμά) στα πέναλτι από το Μαρόκο, για τα ημιτελικά του Copa Africa.



Ο παίκτης της Παρί για να... ρεφάρει για το πείραγμα του, χάρισε μία φανέλα του με το εθνόσημο στη Ριάνα  και υπέγραψε με αφιέρωση: «Στη Ριάνα με αγάπη Χακίμι», με την οποία η γνωστή τραγουδίστρια πόζαρε με καμάρι.

