Η συγκίνηση μικρού οπαδού του ΟΦΗ όταν έμαθε ότι θα βρεθεί στον τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, βίντεο
Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου και ένας μικρός οπαδός της ομάδας συγκινήθηκε όταν ο πατέρας του του ανακοίνωσε ότι βρήκε εισιτήρια και θα πάνε μαζί στον τελικό του Βόλου
Μεγάλη «δίψα» επικρατεί στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από το γεγονός πως τα 7.870 εισιτήρια εισιτήρια έγινανν καπνός, ενώ το... deadline της ΕΠΟ εκπληρώθηκε πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε θέσει η Ομοσπονδία.
Τη σημασία της παρουσίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τους φίλους των Κρητικών μετέφερε το κλαμπ με ένα χαρακτηριστικό video.
Ο πατέρας ενός νεαρού οπαδού του ΟΦΗ, του μικρού Γιαννάκη, έκανε έκπληξη στον γιο του πως θα πάνε μαζί στον Βόλο για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου και ο πιτσιρικάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ενώ αγκάλιασε σφιχτά τον πατέρα του.
«Το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει», είναι η χαρακτηριστική ατάκα του μικρού φίλου του ΟΦΗ, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο θα ζήσει την εμπειρία ενός τελικού και μεγάλη επιθυμία να γυρίσει στο νησί ως... Κυπελλούχος!
Η ανάρτηση του ΟΦΗ:
«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει... "Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι";
Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!».
