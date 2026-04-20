Ηττήθηκε η Μονακό στον τελευταίο αγώνα πριν από τον Παναθηναϊκό
Ηττήθηκε η Μονακό στον τελευταίο αγώνα πριν από τον Παναθηναϊκό
Παρατάχθηκε κόντρα στη Βιλερμπάν χωρίς τους Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, γνωρίζοντας την ήττα με 83-87 - Αποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς
Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν με 83-87, για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας, και υποχώρησε στο 21-6 στην κατάταξη, πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00) για το Play-In της EuroLeague, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στα playoffs.
Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, και μένει να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για τον αγώνα στην Αθήνα. Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11:23, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και στη συνέχεια ξέσπασε στο Twitter!
Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν με 83-87, για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας, και υποχώρησε στο 21-6 στην κατάταξη, πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00) για το Play-In της EuroLeague, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στα playoffs.
Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, και μένει να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για τον αγώνα στην Αθήνα. Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11:23, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και στη συνέχεια ξέσπασε στο Twitter.
Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, και μένει να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για τον αγώνα στην Αθήνα. Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11:23, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και στη συνέχεια ξέσπασε στο Twitter!
Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν με 83-87, για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας, και υποχώρησε στο 21-6 στην κατάταξη, πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00) για το Play-In της EuroLeague, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στα playoffs.
Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, και μένει να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για τον αγώνα στην Αθήνα. Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11:23, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και στη συνέχεια ξέσπασε στο Twitter.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
