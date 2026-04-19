Ροντινέι: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι για τον τίτλο
Ροντινέι: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι για τον τίτλο
Οι δηλώσεις του σκόρερ του 2ου γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Ο Ροντινέι σφράγισε με το γκολ του στο 45+1 τη νίκη (2-0) του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
Μετά τον αγώνα ο Βραζιλιάνος άσος του Ολυμπιακού μίλησε για τη νίκη της ομάδας του αλλά και για την μάχη που θα συνεχίσει να δίνει για τον τίτλο.
Οι δηλώσεις του Ροντινέι
«Όλα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είνα δύσκολα ειδικά εκτός έδρας. Θέλαμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θέλει να δείχνει την ανωτερότητα του. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για τον τίτλο. Η μπάλα ήρθε από μακριά πάνω μου και μπορούσα να την κοντρολάρω και να πάω προς τα μέσα. Στην καριέρα μου το σημαντικό ήταν να μοιράζω την μπάλα και όχι να σκοράρω. Ξέρουμε πως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στα υπόλοιπα ματς μέχρι το τέλος και θα δούμε τι θα γίνει».
Μετά τον αγώνα ο Βραζιλιάνος άσος του Ολυμπιακού μίλησε για τη νίκη της ομάδας του αλλά και για την μάχη που θα συνεχίσει να δίνει για τον τίτλο.
Οι δηλώσεις του Ροντινέι
«Όλα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είνα δύσκολα ειδικά εκτός έδρας. Θέλαμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θέλει να δείχνει την ανωτερότητα του. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για τον τίτλο. Η μπάλα ήρθε από μακριά πάνω μου και μπορούσα να την κοντρολάρω και να πάω προς τα μέσα. Στην καριέρα μου το σημαντικό ήταν να μοιράζω την μπάλα και όχι να σκοράρω. Ξέρουμε πως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στα υπόλοιπα ματς μέχρι το τέλος και θα δούμε τι θα γίνει».
