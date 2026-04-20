Η ιστορία της Μυρτώς: Οι τρεις που την άφησαν να πεθάνει και οι πολλοί που τη «δίκασαν» για την ομορφιά της
Οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν με βαριές κατηγορίες - Η συζήτηση στα social media μετατοπίστηκε προκλητικά προς την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της κοπέλας - Δεν υπήρξαν ενδείξεις συστηματικής χρήσης ουσιών
Η 19χρονη Μυρτώ του Αργοστολίου ήταν ένα κορίτσι που είχε την ατυχία να είναι όμορφο. Η κοπέλα ξεψύχησε τα ξημερώματα της Tρίτης του Πάσχα χωρίς να της δοθεί έστω η ευκαιρία να σωθεί, αν είχε μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο. Πριν καν οδηγηθούν όμως ενώπιον της Δικαιοσύνης οι τρεις νεαροί άνδρες που την έβγαλαν στον δρόμο «για να μην μπλέξουν», είχε ξεκινήσει η ιδιότυπη «δίκη» του θύματος, με βασική κατηγορία ότι ήταν όμορφη.
Τι κι αν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, 26 και 22 ετών, ήταν ήδη σεσημασμένοι για διάφορα αδικήματα, στο εδώλιο στήθηκε η ομορφιά, το μακιγιάζ, τα ρούχα της Μυρτώς.
Ο βασικός καμβάς όσων έγιναν το μοιραίο βράδυ έχει σχηματισθεί, καθώς καθημερινά πληροφορίες και λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Ωστόσο, κρίσιμα στοιχεία και ερωτήματα παραμένουν άγνωστα και αναπάντητα, ενώ μαρτυρίες που δημοσιοποιούνται επιβάλλουν νέες έρευνες, ώστε να αποκαλυφθούν οι πλήρεις και πραγματικές διαστάσεις του δράματος.
Γιατί, για παράδειγμα, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα η Μυρτώ επικοινώνησε με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, λέγοντάς του ότι είχε φύγει από το σπίτι της και εκείνος της έστειλε 220 ευρώ «για να μην κοιμηθεί στα παγκάκια»; Τα μηνύματα που αντάλλαξε η κοπέλα με τη μητέρα της δεν δείχνουν ότι είχε προηγηθεί κάτι στην οικογένεια. Ήταν μηνύματα αγάπης και τρυφερότητας ανάμεσα σε μάνα και κόρη.
Σύμφωνα με τον πατέρα της, όλα σκηνοθετήθηκαν από τον 23χρονο προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τον 66χρονο άνδρα που έχει ήδη κληθεί και καταθέσει στις Αρχές και η Μυρτώ έγινε όργανο στα χέρια του.
Στη σχολή ΝοσηλευτικήςΗ Μυρτώ, που στις 10 του ερχόμενου Αυγούστου θα έκλεινε τα δεκαεννιά της χρόνια, ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι, αυτό που λέμε «της διπλανής πόρτας». Σύμφωνα με όσα έχουν περιγράψει συγγενείς και φίλοι της, τίποτα στην καθημερινότητά της δεν είχε υπερβολή -στην εποχή των social media, της εικόνας και των φίλτρων, άλλωστε, τα όρια ανάμεσα στο καθημερινό και στο υπερβολικό είναι δυσδιάκριτα. Παρακολουθούσε μαθήματα στη σχολή Νοσηλευτικής στο Νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήθελε να στήσει τη ζωή της στον τόπο που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει.
Ο πατέρας της, μάλιστα, είπε ότι απέτρεψε το κορίτσι του από σπουδές στην Αθήνα γιατί φοβόταν τους κινδύνους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στην πρωτεύουσα. Αναγνώριζε ότι η κόρη του ήταν όμορφη και αυτό στα μάτια του την έκανε πιο ευάλωτη. Γι' αυτό την προειδοποιούσε να προσέχει «τους δαίμονες με τα αγγελικά πρόσωπα». Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία μαρτυρία που να δηλώνει ότι η Μυρτώ ήταν χρήστρια ναρκωτικών.
Ολα δείχνουν ότι το μοιραίο βράδυ έκανε αυτό που έχει γίνει «μόδα» τα τελευταία χρόνια, περιστασιακή χρήση κοκαΐνης, δηλαδή. Η προμήθεια, άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι είναι εύκολη υπόθεση: με ένα τηλεφώνημα, σαν να παραγγέλνεις delivery -κάπως έτσι, πριν από έναν μήνα, ένας τραγουδιστής στην Καρδίτσα δολοφονήθηκε μετά από διένεξη με τους νεαρούς που πήγαν κάτω από το σπίτι που βρισκόταν για να του παραδώσουν την κοκαΐνη που είχε παραγγείλει.
Οι ετήσιες έρευνες για τη χρήση ναρκωτικών με βάση τα υπολείμματα στα λύματα διαφόρων πόλεων αποδεικνύουν ότι οι περιστασιακοί χρήστες είναι πολλοί και η χρήση αυξάνεται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Κάπως έτσι, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, λίγο αφότου είχε επιστρέψει στο σπίτι της με τον σύντροφό της, η Μυρτώ βγήκε και πάλι. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη έκλεισε και πλήρωσε μέσω IRIS ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, στο οποίο μπήκε συνοδευόμενη από τον 23χρονο φίλο της και βγήκε αναίσθητη στα χέρια του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, σαν να ήταν άχρηστο αντικείμενο που έπρεπε να πετάξουν.
Η Μυρτώ, που κηδεύτηκε την Παρασκευή, σχολιάστηκε πολύ περισσότερο κι από εκείνους που την άφησαν αβοήθητη να ξεψυχήσει. Τόσο, που η ετεροθαλής αδελφή της έσπευσε να επισημάνει και να διαμαρτυρηθεί για το αυτονόητο: «Το πρόβλημα είναι πώς ντυνόταν ή αν είχε χείλια ή ότι κάποιοι την παράτησαν και πέθανε;»
Το βιντεοληπτικό υλικόΠοιοι είναι όμως οι τρεις νεαροί που εμφανίστηκαν διαδοχικά στην Αστυνομία, συνοδεία δικηγόρων οι δύο πρώτοι, συνοδευόμενος από τον πατέρα του ο τρίτος, και πώς έφτασαν να αποφασίσουν ότι το να μην μπλέξουν ήταν σημαντικότερο από το να δώσουν μια ευκαιρία ζωής στο κορίτσι;
Όπως έχει διαπιστωθεί από τις καταθέσεις μαρτύρων, τις προανακριτικές απολογίες των τριών και το βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισε και περιέλαβε στη δικογραφία η Αστυνομία, η Μυρτώ πήγε στο Αirbnb συνοδευόμενη από τον 23χρονο κατηγορούμενο. Ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε επιστρέψει στην Κεφαλονιά για τις μέρες του Πάσχα. Είχε γνωριστεί με τη Μυρτώ σε έναν γάμο, μιλούσε στη συνέχεια μαζί της μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και όταν πήγαινε στην Κεφαλονιά «έβγαιναν βόλτες».
Σύμφωνα με μαρτυρίες, φίλη της Μυρτώς προσπαθούσε να την αποτρέψει από την παρέα μαζί του, καθώς τον θεωρούσε επικίνδυνο. Ο συγκεκριμένος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας από την Κεφαλονιά, στην προανακριτική του απολογία στις αστυνομικές αρχές ισχυρίστηκε ότι πήγε με τη Μυρτώ στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για «να αράξουν, να ακούνε μουσική και να μιλάνε». Εριξε μάλιστα την ευθύνη στο νεκρό κορίτσι για τα ναρκωτικά, ισχυριζόμενος ότι εκείνη του είπε «θέλω να πιω», εννοώντας κοκαΐνη. Ο 23χρονος ομολόγησε ότι εκείνος τηλεφώνησε στον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα για την προμήθεια των ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι τα πλήρωσε η Μυρτώ.
Σημειώνεται ότι το κορίτσι, όταν βρέθηκε, είχε πάνω του μόλις 8,5 ευρώ. Μέσω IRIS η Μυρτώ πλήρωσε το ενοικιαζόμενο, όπως κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες που έλαβαν από εκείνη τα χρήματα. Ο 23χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ισχυριζόμενος ότι η Μυρτώ ζήτησε και δεύτερη παρτίδα ναρκωτικών, τα οποία πράγματι παρέδωσε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας. Η Μυρτώ ήταν ήδη σε άσχημη κατάσταση όταν έφτασε στο δωμάτιο ο τρίτος εκ των κατηγορουμένων, 22 ετών, αλβανικής καταγωγής. Οι τρεις νεαροί είχαν διαφωνία μεταξύ τους για το τι θα έκαναν και αν έπρεπε ή όχι να καλέσουν βοήθεια. Το ζητούμενο ήταν «να μην μπλέξουν».
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η πλευρά του 22χρονου, ο νεαρός κλήθηκε να βοηθήσει όταν πλέον η Μυρτώ ήταν σε άσχημη κατάσταση κα εκείνος δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Ο πρώην αρσιβαρίστας στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι νόμισε πως το κορίτσι έπαθε επιληπτική κρίση και μάλιστα έβαλε το δάχτυλό του στο στόμα της «για να μην της γυρίσει η γλώσσα».
Ο 23χρονος με τον οποίο είχε πάει στο δωμάτιο η Μυρτώ δεν είχε ποινικό παρελθόν, οι άλλοι δύο όμως είχαν. Ο πρώην αρσιβαρίστας μετρούσε ήδη εννέα δικογραφίες σε βάρος του για διάφορα αδικήματα -ναρκωτικά, κλοπές, φθορές, σωματικές βλάβες κ.ά.-ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Ποινικό παρελθόνΟ 22χρονος από την Αλβανία, που είχε πάει κάποια στιγμή στο ενοικιαζόμενο ειδοποιηθείς από τον αρσιβαρίστα και ενώ προηγουμένως ήταν σε άλλο ενοικιαζόμενο με μια κοπέλα, είχε ποινικό παρελθόν για πρόκληση σωματικών βλαβών, φθορών κ.ά. Εν τέλει, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 23χρονου κατηγορούμενου, εκείνος κάλεσε το ΕΚΑΒ και οι άλλοι δύο αποφάσισαν να μεταφέρουν το αναίσθητο κορίτσι απέναντι από τα ενοικιαζόμενα.
Οταν έφτασε το ΕΚΑΒ, οι δύο νεαροί, όπως κατέθεσε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ισχυρίστηκαν ότι είχαν βρει μεν τη Μυρτώ αλλά αρνήθηκαν ότι τη γνώριζαν. Ο πολύτιμος χρόνος για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας είχε ήδη χαθεί για τη Μυρτώ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ επιβεβαίωσαν το ψέμα των δύο κατηγορούμενων στις καταθέσεις τους, ενώ δραματική ήταν η προσπάθειά τους να κρατήσουν στη ζωή την κοπέλα. Οταν έφτασε το ασθενοφόρο, η κοπέλα ήταν εν ζωή, ανέπνεε όμως με δυσκολία και είχε πολύ χαμηλούς σφυγμούς.
Οπως προκύπτει, οι προσπάθειες έγιναν εντατικότερες στο Νοσοκομείο του Αργοστολίου όπου το κορίτσι έφτασε με εικόνα καρδιακής ανακοπής. Στις καταθέσεις τους τόσο ο αναισθησιολόγος όσο και ο καρδιολόγος που έσπευσαν να κρατήσουν στη ζωή την κοπέλα περιγράφουν αναλυτικά τις προσπάθειες που έκαναν. Σημειώνεται ότι τόσο ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης όσο και το νοσοκομείο με επίσημη ανακοίνωση διέψευσαν κατηγορηματικά τις αιτιάσεις ότι δεν υπήρχαν γιατροί για να βοηθήσουν τη Μυρτώ.
Τελικά, στις 5.45 το πρωί διαπιστώθηκε ότι η μάχη είχε χαθεί και η Μυρτώ είχε πεθάνει. Ως αιτία θανάτου, στο πιστοποιητικό από τον ιατροδικαστή της Πάτρας όπου μεταφέρθηκε η σορός της, διαπιστώθηκε το πνευμονικό οίδημα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
Η είδηση του θανάτου της 19χρονης κοπέλας έγινε αστραπιαία γνωστή, αρχικά στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. «Κλειδί», ωστόσο, για τον άμεσο εντοπισμό των τριών κατηγορούμενων ήταν η παρατηρητικότητα και η άμεση μαρτυρία των ιδιοκτητών του ενοικιαζόμενου.
Οταν έμαθαν ότι σε μικρή απόσταση από την επιχείρησή τους είχε βρεθεί σχεδόν ξέπνοη μια νεαρή κοπέλα κοίταξαν τα βίντεο από το airbnb και διαπίστωσαν ότι δύο νεαροί μετέφεραν στα χέρια αναίσθητη την κοπέλα που λίγες ώρες νωρίτερα, συνοδεία τρίτου νεαρού, είχε νοικιάσει δωμάτιο. Η Αστυνομία είχε με αυτόν τον τρόπο πολύ γρήγορα στα χέρια της την άκρη του νήματος για να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί. Αλλωστε, το γεγονός ότι το κορίτσι δεν είχε τραύματα δεν παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια.
Η στιγμή που οι 3 συλληφθέντες βγάζουν τη 19χρονη Μυρτώ αναίσθητη από το δωμάτιο:
Στο νοσοκομείο ειδοποιήθηκαν και πήγαν οι γονείς της Μυρτώς. Λίγες ώρες αργότερα, ο πατέρας της Χαράλαμπος δήλωνε ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη των κατηγορούμενων και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Οπως είπε, η Μυρτώ ήταν απολύτως υγιής, δεν είχε κανένα παθολογικό πρόβλημα. «Με την κόρη μου είχα πολύ καλές σχέσεις και καθημερινή επαφή και ήταν απόλυτα υγιής, χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα», είπε.
Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται πλέον να δικαστούν για τις κακουργηματικές κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και της διακεκριμένης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών.
