Αντίστροφη μέτρηση πριν από τις εξετάσεις στα Πρότυπα και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και την κλήρωση για τα Πειραματικά
Θα διαγωνιστούν 18.346 υποψήφιοι - Την Παρασκευή 24/4 η κλήρωση για τα Πειραματικά
Σε μία από τις πιο απαιτητικές και μαζικές διαδικασίες επιλογής των τελευταίων ετών εξελίσσονται οι φετινές εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά, Εκκλησιαστικά και Ωνάσεια Σχολεία, με χιλιάδες μαθητές να διεκδικούν μια θέση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα «υψηλών απαιτήσεων».
Συνολικά 18.346 μαθητές και μαθήτριες θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου, αριθμός αυξημένος κατά 5.688 σε σχέση με πέρσι.
Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 4.108 – κατά 787 περισσότερες -, ωστόσο η αναλογία υποψηφίων ανά θέση παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη στροφή των οικογενειών προς τα συγκεκριμένα σχολεία.
Πιο αναλυτικά, η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου.
Το Σάββατο 25 Απριλίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Για τα Πρότυπα, 13.987 μαθητές διεκδικούν 1.809 θέσεις, ενώ στα Εκκλησιαστικά 414 υποψήφιοι στοχεύουν σε 513 θέσεις.
Την Κυριακή 25/4, ακολουθούν τα Ωνάσεια Σχολεία, όπου 3.945 μαθητές θα διαγωνιστούν για 1.786 θέσεις.
Το εκπαιδευτικό τους μοντέλο περιλαμβάνει εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών, ενισχυμένη διδασκαλία ξένων γλωσσών, έμφαση στις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, σύγχρονες υποδομές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.
Παράλληλα, διατηρείται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας τους, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για οικογένειες, που αναζητούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται, όπως και πέρσι, εντός περίπου 15 ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ωνάσεια Σχολεία - ένα νέο μοντέλο δημόσιας εκπαίδευσηςΙδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα Ωνάσεια Σχολεία, τα οποία εντάσσονται σε μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Πρόκειται για δημόσια σχολεία, που δημιουργούνται κυρίως σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στην εκπαίδευση και την παροχή ποιοτικών ευκαιριών σε περισσότερους μαθητές.
Η προετοιμασία στα φροντιστήριαΤην ίδια ώρα, η ένταση του ανταγωνισμού αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά τον καθοριστικό ρόλο της εξωσχολικής προετοιμασίας. Τα φροντιστήρια παρακολουθούν στενά τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών τους, τα οποία αξιοποιούν ως βασικό εργαλείο προβολής για την προσέλκυση νέων υποψηφίων. Η τάση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς κύκλους, σημαντικό μέρος των θεμάτων τα τελευταία χρόνια απαιτεί δεξιότητες, που δεν καλλιεργούνται επαρκώς μέσα από τη βασική σχολική ύλη. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι μαθητές στρέφονται σε οργανωμένη προετοιμασία, ενισχύοντας μια παράλληλη εκπαιδευτική αγορά με υψηλό ετήσιο κύκλο εργασιών.
Δομή εξετάσεων και αποτελέσματαΟι εξετάσεις βασίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χωρισμένες σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (Α), κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δύο μονάδες, ενώ στη δεύτερη (Β) με τρεις, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας και τη σημασία των πιο απαιτητικών ερωτήσεων.
