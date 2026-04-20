Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στη Volley League γυναικών ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον ΖΑΟΝ
Ανατροπή στο Ζηρίνειο με 3-1 σετ - Οι δηλώσεις των προπονητών
Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών απέχει πλέον ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί του ΖΑΟΝ.
Η ομάδα της Κηφισιάς μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό κατακτώντας με 25-14 το πρώτο σετ, ωστόσο η συνέχεια άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ανέβασαν την απόδοσή τους, κυρίως στο σερβίς και στο μπλοκ και έφτασε στη νίκη.
Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία τη προσεχή Πέμπτη (23/4, 19:00, ΕΡΤ2 Sport) στο κλειστό του Μετς να πανηγυρίσει το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών, με τον ΖΑΟΝ να δίνει τα… ρέστα του για να μείνει ζωντανός στη σειρά των τελικών.
Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και με άσσο της Γράβαρη έγινε το 3-0. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του σετ και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να τελειώσει τις φάσεις στην επίθεση χάρη στο καλά στημένο μπλοκ-άμυνα του ΖΑΟΝ. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις, έβρισκαν το side out κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πόντο και η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό με κόντρα επίθεση της Ζιώγα (20-10). Ο ΖΑΟΝ διατήρησε την υπέρ του διαφορά και η Νικόλοβα έκανε το 25-14 για το 1-0 σετ.
Στο δεύτερο σετ με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-4. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε σε 5-5 με την Τικμανίδου αλλά στη συνέχεια το σετ άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ξέφυγε με 6-12. Ο Μυτσκίδης πέρασε στον αγώνα τις Ταϊσέιρα, Αλεξάκου αλλά δεν άλλαξε κάτι στο σετ και η Μπένετ έφερε το σετ σε ισορροπία διαμορφώνοντας το 15-25.
Με μπλοκ από τις Γιώτα, Κοβαλέφσκα ο ΖΑΟΝ έκανε το 4-2 στο τρίτο σετ και λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε στο +3 (8-5) με άσσο της Τικμανίδου, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια το τριφύλλι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-10 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η Μπένετ πήρε τους πρώτους άσσους στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό για το 11-16, οι πράσινες διατήρησαν τον έλεγχο και με χαμένο σερβίς της Ταϊσέιρα έγινε το 18-25.
Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 6-9 με δύο άουτ επίθεσεις από Γράβαρη, Τικμανίδου και άσσο της Χατζηευστρατιάδου. Με τα μπλοκ της Παπαγεωργίου και τους άσσους της Μπένετ το σκορ έγινε 9-16, ενώ η Γουάιτ λίγο αργότερα ανέβασε τη διαφορά στο +8 (13-21). Η Μπένετ έδωσε τη χαριστική βολή από τα εννέα μέτρα για το τελικό 16-25.
Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-11, 25-14
2ο σετ: 6-8, 9-16, 14-21, 15-25
3ο σετ: 8-5, 11-16, 14-21, 18-25
4ο σετ: 6-8, 9-16, 13-21, 16-25
*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25) σε 104′
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 15 (14/32 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Μπένετ 23 (17/40 επ., 6 άσσοι), Σάμανταν 1 (1/4 επ.), Λαμπκόφσκα 13 (13/29 επ., 31% υπ. – 8% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. – 0% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).
Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 3 (1/9 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 15 (13/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες), Ζιώγα 7 (7/16 επ.), Γράβαρη 11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 6 (6/19 επ., 44% – 6% άριστες), Κοβαλέφσκα 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 65% υπ. – 35% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 4 (4/13 επ., 33% υπ. – 7% άριστες), Ταϊσέιρα 14 (12/22 επ., 2 μπλοκ).
Ο προπονητής του ΖΑΟΝ, Μπάμπης Μυτσκίδης, δήλωσε: «Μετά το πρώτο σετ δεν είχαμε την υπομονή και το καθαρό μυαλό να διαχειριστούμε μερικές φάσεις του ματς. Σαν να βιαζόμασταν να τελειώσουμε κάτι. Μας έκανε πολλά σερί ο Παναθηναϊκός. Η προσπάθεια που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εξαιρετική, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει έμπειρες αθλήτριες οι οποίες ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Εγώ θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, είμαι πολύ περήφανος για τη χρονιά που έχουμε κάνει. Τώρα κοιτάμε τον αγώνα στο Μετς».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Δεν είχε καμία σχέση το σημερινό ματς με αυτό του Μετς. Στο πρώτο σετ δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου, αλλά στη συνέχεια οι αθλήτριες μου ήταν καταπληκτικές και έδειξαν τη σοβαρότητα τους, ειδικά όσες ήρθαν από τον πάγκο. Συγχαρητήρια στον ΖΑΟΝ αλλά και στις δικές μου αθλήτριες που μόλις ανεβάσαμε στροφές έδειξαν ότι μπορούν να κυνηγήσουν και να τελειώσουν όλες τις φάσεις».
Volley League Γυναικών – Τελικοί
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)
Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25)
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
