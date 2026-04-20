Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί πήραν ασπίδα αστυνομικού, έπεσαν σφαίρες καουτσούκ, δείτε βίντεο
Πάνω από 3.500 αστυνομικοί ήταν στο γήπεδο για το ντέρμπι, αλλά η ένταση με τους οπαδούς ήταν τεράστια - Παίκτες πετούσαν μπουκάλια στην εξέδρα για να προσφέρουν νερό στους φιλάθλους

Χάος προκλήθηκε στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και την Σέρο Πορτένιο με το ματς να οδηγείται σε διακοπή.

Ο αγώνας, ο οποίος ήταν χωρίς γκολ στα 30 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, σταμάτησε όταν ο διαιτητής Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτεθ διέταξε τη διακοπή λόγω της βίας που ξέσπασε στη Βόρεια κερκίδα μεταξύ των οπαδών της Σέρο με την Αστυνομία. Αστυνομικοί εισέβαλαν στον τομέα όπου βρισκόταν ομάδα οπαδών και χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα για να διαλύσουν όσους εμπλέκονταν στις ταραχές.


Επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας της Παραγουάης, δήλωσε στον τοπικό Τύπο: «Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί όσο και οπαδοί της Σέρο», χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό.


Η χρήση των χημικών προκάλεσε ασφυξία και πανικό στους θεατές, πολλοί από τους οποίους αναζήτησαν καταφύγιο στον αγωνιστικό χώρο λόγω της αδυναμίας εκκένωσης μέσω των κύριων εξόδων. Οι ποδοσφαιριστές της Σέρο Πορτένιο, στον πάγκο της οποίας ήταν ο πρώην παίκτης του Άρη Χουάν Ιτούρμπε, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους οπαδούς ρίχνοντας μπουκάλια με νερό στις κερκίδες, όπως ανέφερε η ABC Color.


Η κλιμάκωση της βίας έφτασε σε κρίσιμο σημείο όταν μια ομάδα οπαδών άρπαξε μια αστυνομική ασπίδα και την έδειξε ως σύμβολο. Ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα: «Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί». Το χάος ανάγκασε την παρέμβαση παραϊατρικού προσωπικού και πυροσβεστών για να βοηθήσουν τους τραυματίες.


Η αστυνομική παρουσία για την εκδήλωση ήταν μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να έχουν ανατεθεί στην ασφάλεια του δεύτερου μεγάλου ντέρμπι της σεζόν. Ασθενοφόρα έφτασαν στο γήπεδο για να μεταφέρουν τους πληγέντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λιποθύμησαν από τα δακρυγόνα.


Ο αγώνας παρέμεινε στο 0-0 τη στιγμή της διακοπής, μετά από αρκετή ένταση μεταξύ ξκαι των παικτών. Η Ολίμπια, υπό την καθοδήγηση του Αργεντινού Πάμπλο Σάντσεζ, οδηγεί το πρωτάθλημα Απερτούρα με 39 βαθμούς, ακολουθούμενη από την Σέρο Πορτενό, η οποία έχει συγκεντρώσει 33.

