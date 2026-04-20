Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί πήραν ασπίδα αστυνομικού, έπεσαν σφαίρες καουτσούκ, δείτε βίντεο
Πάνω από 3.500 αστυνομικοί ήταν στο γήπεδο για το ντέρμπι, αλλά η ένταση με τους οπαδούς ήταν τεράστια - Παίκτες πετούσαν μπουκάλια στην εξέδρα για να προσφέρουν νερό στους φιλάθλους
Ο αγώνας, ο οποίος ήταν χωρίς γκολ στα 30 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, σταμάτησε όταν ο διαιτητής Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτεθ διέταξε τη διακοπή λόγω της βίας που ξέσπασε στη Βόρεια κερκίδα μεταξύ των οπαδών της Σέρο με την Αστυνομία. Αστυνομικοί εισέβαλαν στον τομέα όπου βρισκόταν ομάδα οπαδών και χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα για να διαλύσουν όσους εμπλέκονταν στις ταραχές.
🤍 Imágenes que duelen… pero también enseñan..— Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026
En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…
Tristeza por lo que ocurrió.
Preocupación por las familias presentes.
Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR
Επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας της Παραγουάης, δήλωσε στον τοπικό Τύπο: «Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί όσο και οπαδοί της Σέρο», χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό.
El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía Nacional de #Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 20, 2026
La suspensión se produjo cuando oficiales antimotines ingresaron y utilizaron balines de… pic.twitter.com/yKnKZIejYr
Η χρήση των χημικών προκάλεσε ασφυξία και πανικό στους θεατές, πολλοί από τους οποίους αναζήτησαν καταφύγιο στον αγωνιστικό χώρο λόγω της αδυναμίας εκκένωσης μέσω των κύριων εξόδων. Οι ποδοσφαιριστές της Σέρο Πορτένιο, στον πάγκο της οποίας ήταν ο πρώην παίκτης του Άρη Χουάν Ιτούρμπε, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους οπαδούς ρίχνοντας μπουκάλια με νερό στις κερκίδες, όπως ανέφερε η ABC Color.
La policía empezó y continuaron los de olimpia.— #SomosCERRO 🌪❤️💙 (@SomosCERRO) April 19, 2026
Acá hay un video que los hinchas de olimpia atacaban por platea vip…
La policía por la izquierda y los de olimpia por la derecha. No puede ser
Estábamos rodeados. Y nos quieren echar la culpa pic.twitter.com/fCimHdkS9W
Η κλιμάκωση της βίας έφτασε σε κρίσιμο σημείο όταν μια ομάδα οπαδών άρπαξε μια αστυνομική ασπίδα και την έδειξε ως σύμβολο. Ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα: «Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί». Το χάος ανάγκασε την παρέμβαση παραϊατρικού προσωπικού και πυροσβεστών για να βοηθήσουν τους τραυματίες.
🚨⚽ Suspenden el Superclásico tras violentos incidentes en graderías— América Paraguay (@AmericaTVPy) April 19, 2026
👉🏻 El duelo entre Cerro Porteño y Olimpia fue suspendido por disturbios registrados en el sector norte del Estadio Defensores del Chaco.
⚠️ Autoridades señalaron que los enfrentamientos no cesaban y que la… pic.twitter.com/SdACCpiKrc
Η αστυνομική παρουσία για την εκδήλωση ήταν μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να έχουν ανατεθεί στην ασφάλεια του δεύτερου μεγάλου ντέρμπι της σεζόν. Ασθενοφόρα έφτασαν στο γήπεδο για να μεταφέρουν τους πληγέντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λιποθύμησαν από τα δακρυγόνα.
🔴 #DeporteTotal ⚽️ #Apertura2026 🇵🇾— Deporte Total 📻⚽️🇵🇾 (@DeporteTotal780) April 19, 2026
🚨 ¡TRISTE IMAGEN: EL HINCHA HUYÓ DE LA PELEA ENTRE POLICÍAS Y BARRA DE CERRO PORTEÑO: PARTIDO OFICIALMENTE SUSPENDIDO!
✅ #Olimpia 0-0 #CerroPorteño
📸 @insfran_nico, @cesarachivera y @fabridenis17
🚨 EN VIVO: https://t.co/xlwKNfqjma… pic.twitter.com/iB68b6994U
Ο αγώνας παρέμεινε στο 0-0 τη στιγμή της διακοπής, μετά από αρκετή ένταση μεταξύ ξκαι των παικτών. Η Ολίμπια, υπό την καθοδήγηση του Αργεντινού Πάμπλο Σάντσεζ, οδηγεί το πρωτάθλημα Απερτούρα με 39 βαθμούς, ακολουθούμενη από την Σέρο Πορτενό, η οποία έχει συγκεντρώσει 33.
