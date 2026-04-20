Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον «Τροχό της τύχης», έκλαιγα, στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά
Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον «Τροχό της τύχης», έκλαιγα, στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά
Με τον Πέτρο Πολυχρινίδη δεν είχα κανένα θέμα, δεν έφταιγε σε κάτι, τόνισε το μοντέλο
Άσχημα μιλούσαν στη Τζούλια Νόβα την περίοδο που βρισκόταν στον «Τροχό της τύχης», με αποτέλεσμα να κλαίει, να στενοχωριέται και να βγάζει ψυχοσωματικά από την πίεση που δεχόταν στα παρασκήνια.
Το μοντέλο εξήγησε την Κυριακή 19 Απριλίου στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» τον λόγο που αποχώρησε από το τηλεπαιχνίδι, τονίζοντας πως δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
Η Τζούλια Νόβα σημείωσε πως ανέχτηκε συμπεριφορές που πλέον δεν θα άντεχε: «Γενικά υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, ήμουν πολύ αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας. Ήμουν στην ώρα μου. Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό», είπε.
Έπειτα, το μοντέλο ανέφερε: «Κάποια στιγμή είπα ότι θα τους αποδείξω ότι έχουν άδικο» και δήλωσε πως έστελνε συνεχώς μηνύματα όπου ανέφερε τις κινήσεις της για να μην μπορεί να της πει κανείς τίποτα. Τελικά οι προσβολές σταμάτησαν, όμως το κλίμα συνέχιζε να είναι αρνητικό, γι' αυτό και αποφάσισε να αποχωρήσει.
Η Τζούλια Νόβα κλείνοντας επισήμανε πως με τον παρουσιαστή δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ θέμα: «Με τον Πέτρο δεν είχα κανένα θέμα, δεν έφταιγε σε κάτι», είπε.
Το μοντέλο εξήγησε την Κυριακή 19 Απριλίου στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» τον λόγο που αποχώρησε από το τηλεπαιχνίδι, τονίζοντας πως δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
Η Τζούλια Νόβα σημείωσε πως ανέχτηκε συμπεριφορές που πλέον δεν θα άντεχε: «Γενικά υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, ήμουν πολύ αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας. Ήμουν στην ώρα μου. Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, το μοντέλο ανέφερε: «Κάποια στιγμή είπα ότι θα τους αποδείξω ότι έχουν άδικο» και δήλωσε πως έστελνε συνεχώς μηνύματα όπου ανέφερε τις κινήσεις της για να μην μπορεί να της πει κανείς τίποτα. Τελικά οι προσβολές σταμάτησαν, όμως το κλίμα συνέχιζε να είναι αρνητικό, γι' αυτό και αποφάσισε να αποχωρήσει.
Η Τζούλια Νόβα κλείνοντας επισήμανε πως με τον παρουσιαστή δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ θέμα: «Με τον Πέτρο δεν είχα κανένα θέμα, δεν έφταιγε σε κάτι», είπε.
