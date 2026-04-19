Ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο η ΑΕΚ, διέλυσε 3-0 τον ΠΑΟΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός που πέρασε με 2-0 από τη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ
Η Ένωση έκανε πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια με καλεσμένο τον ΠΑΟΚ που δεν μπήκε ποτέ στο ματς και άφησε στο -8 τους ασπρόμαυρους - Μόνο ο Ολυμπιακός πλέον στο κυνήγι της Ένωσης καθώς νίκησε τον ΠΑΟ στην τελευταία του επίσκεψη στη Λεωφόρο και είναι στο -5
Η ΑΕΚ, που έκανε σκόνη και θρύψαλα τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και ο Ολυμπιακός που πέρασε άνετα από τη Λεωφόρο στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων που διεξήχθη στην ιστορική έδρα των πράσινων, είναι πλέον οι διεκδικητές του τίτλου, με την Ένωση όμως να είναι το ξεκάθαρο φαβορί καθώς βρίσκεται στο +5 από τους ερυθρόλευκους.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν απολαυστική, στον αγώνα της 2ης ημέρας των playoffs της Stoiximan Super League, κόντρα στον ΠΑΟΚ που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Allwyn Arena και το τελικό 3-0 ήρθε απολύτως φυσιολογικά με την εικόνα των δύο ομάδων.
Αντιθέτως ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα της πρεμιέρας (από την ΑΕΚ), έβγαλε αντίδραση και με το τρίποντο κόντρα στον μέτριο Παναθηναϊκό δεν άφησε τη διαφορά από την κορυφή να μεγαλώσει και διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για τον τίτλο.
Playoffs (1-4)
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0
Το ερώτημα πριν το ντέρμπι της Allwyn Arena ήταν αν η κούραση και η απογοήτευση της ΑΕΚ από τον αποκλεισμό της περασμένης Πέμπτης στο ματς με τη Βαγιεκάνο θα αποδειχθεί σημαντικότερη από την αγωνιστική απραξία 15 ημερών του ΠΑΟΚ...
Το ερώτημα παρέμενε αναπάντητο για δέκα λεπτά περίπου από τη στιγμή που ο Ισπανός διαιτητής Χιλ Μανθάνο σφύριξε την έναρξη του ματς όταν και υπήρχε μια σχετική ισορροπία. Από το 10' και μετά όμως η μοναδική ομάδα που υπήρχε στο γήπεδο ήταν η ΑΕΚ η οποία «έπνιξε» πραγματικά τον αντίπαλο της που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα...
Όσο περνούσε η ώρα οι παίκτες του Νίκολιτς γινόταν ολοένα και πιο πιεστικοί με τον Τσιφτσή να λέει διπλό «όχι» σε Ζίνι, Βάργκα, αλλά να... λυγίζει στο 36' από το αυτογκόλ του Κεντζιόρα!
Ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός που πήγε με 1-0 στα αποδυτήρια, αλλά παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ ο Λουτσέσκου άλλαξε δύο αμυντικούς (Σάντσες, Λόβρεν έφυγαν Μιχαηλίδης, Κένι πήραν τις θέσεις τους) με τους Θεσσαλονικείς να μην αλλάζουν εικόνα. Η ΑΕΚ είχε κλείσει όλους τους διαδρόμους, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία έμπνευση, κανένα σχέδιο, καμία ατομική ενέργεια που θα τον έκανε απειλητικό, με τους κιτρινόμαυρους μέχρι το 73' να σπαταλούν πολλές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ.
Τελικά σ' εκείνο το λεπτό, ο Κοϊτά ελίχθηκε ανενόχλητος στην περιοχή του ΠΑΟΚ και κεραυνοβόλησε τον Τσιφτσή για το 2-0. Το ματς είχε τελειώσει κι απλά ο Πινέδα στο 80' έβαλε το κερασάκι στην τούρτα εκμεταλλευόμενος ένα ακόμη λάθος της ασπρόμαυρης άμυνας για να διαμορφώσει το 3-0 μέσα σε αποθέωση.
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2
Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έπαιζε το τελευταίο του χαρτί στην προσπάθεια του να διεκδικήσει την 3η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ είχε επικρατήσει στο ντέρμπι των Δικεφάλων ήξερε ότι έπρεπε να νικήσει για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες είχε για τον τίτλο.
Στο τελευταίο ιστορικό ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έβγαλε την αντίδραση που περίμενε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πήρε δίκαια τη νίκη που τον έφερε πάλι μόνο του στη 2η θέση.
Με τον Ράφα Μπενίτεθ να αιφνιδιάζει και πάλι με κάποιες επιλογές του, οι πράσινοι μόλις στο 1' άγγιξαν το 1-0 (ο Τζολάκης νίκησε τον Ταμπόρδα), αλλά αυτή ήταν ουσιαστικά και η πιο μεγάλη τους ευκαιρία στο ματς. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ισορροπεί, να δημιουργεί τις δικές του ευκαιρίες (κυρίως με τον Ελ Κααμπί) και να ανοίγει το σκορ στο 33'.
Ο Γέντβαϊ χωρίς να τον πιέζει κανείς επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα στον Λαφόν, χωρίς να αντιληφθεί ότι ο Ζέλσον είναι εκεί, με τον Πορτογάλο να κάνει με την άνεση του το κοντρόλ και να πλασάρει εύστοχα για το 0-1.
Το σοκ έγινε ακόμη μεγαλύτερο για τους πράσινους όταν στο 45'+1' ο Ροντινέι με κίνηση φορ κατέβασε τη μπάλα, απέφυγε δύο αμυντικούς και εκτέλεσε τον Λαφόν για το 0-2.
Αυτό το γκολ ουσιαστικά ήταν και το σημείο καμπής του αγώνα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν κακός και οι φάσεις πραγματικά ελάχιστες. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, αλλά όχι την ουσία με τις αλλαγές του Μπενίτεθ να μην αλλάζουν την εικόνα της ομάδας και τους ερυθρόλευκους να διαχειρίζονται πολύ εύκολα το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη.
Η βαθμολογία (Σε 27 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
Η επόμενη (3η) αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Playoffs (5-8)
Άρης - Βόλος 3-2
Σπουδαίο παιχνίδι με ανατροπές στο Κλεάνθης Βικελίδης και πρώτη νίκη για τον Άρη στα playoffs. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε στο 17'!
Ο Καντεβέρε έστρωσε στον Χόνγκλα, που πλάσαρε με το δεξί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Βόλος όμως μετά το 30' ισορρόπησε στο γήπεδο.
Connatix Player:0b3a2aaa-78dd-477d-b7f5-c4366fd4e61d - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Στο 41' ο Γκονζάλες με τρομερό αριστερό ψηλοκρεμαστό νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-1 και στο 45' ο Κάργας με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τζόκα έγραψε το 1-2.
Ο Άρης αντέδρασε με την έναρξη του ημιχρόνου και ισοφάρισε με σουτ του Ράτσιτς που κόντραρε στον Χέρμανσον στο 48'! Τη νίκη στον Άρη έδωσε στο 75' ο Καντεβέρε μετά από κλέψιμο και δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή.
Στο 90+6' ο Κάργας είχε την ευκαιρία για το 3-3 αλλά η κεφαλιά του αποκρούστηκε από τον Αθανασιάδη και κατέληξε στο δοκάρι.
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0
Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της 5ης θέσης αφού κέρδισε στο Ηράκλειο τον... ένοικό της, τον Λεβαδειακό, και μπαίνει με πολύ καλή ψυχολογία στην εβδομάδα η οποία έχει το Σάββατο στον Βόλο τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
Στο 37' ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με την βοήθεια του ποδιού του Τσιβελεκίδη έστειλε με βολέ την μπάλα στα δίχτυα και στο 75' ήρθε και το 2-0.
Ο Σενγκέλια εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ στον Ανδρούτσο, αυτός σέντραρε με το δεξί και ο Νους πήρε την κεφαλιά νικώντας κατά κράτος στον αέρα τον Παλάσιος και σημείωσε το 2-0.
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 3/5)
17:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:00 ΟΦΗ-Άρης
Η βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. Λεβαδειακός 22
2. ΟΦΗ 20
3. Άρης 19
4. Βόλος 17
Playout (9-14)
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
Ο Πανσερραϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 3ης αγωνιστικής των playou αφού πέρασε με ανατροπή από το Αγρίνιο.
Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 9' με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Πανσερραϊκός όμως αντέδρασε άμεσα.
Στο 25' ισοφάρισε με δυνατό σουτ του Ριέρα έξω από την περιοχή και στο 37' ο Τεϊσέιρα αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Ίβαν, μπήκε στην περιοχή και «εκτέλεσε» με τον αριστερό τον Κουτσερένκο.
Το 1-3 ήρθε στο 48' πάλι από τον Τεϊσέιρα και απλά στο 90+1' μείωσε ο Αγκίρε σε 2-3.
Ατρόμητος - ΑΕΛ 3-2
Συναρπαστικό παιχνίδι με ένταση και πέντε γκολ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος έδειχνε πως θα έχει εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕΛ που δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία αλλά... ξεγελάστηκε.
Η ομάδα του Περιστερίου προηγήθηκε 2-0 στο 23' με γκολ του Μπάκου (17') και Μανσούρ (23') και έφτασε και στο 3-0 στο 44' πάλι με τον Μπάκου μ' ένα γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR.
Ο Ατρόμητος όμως έμεινε με 10 παίκτες στο 48' αφού αποβλήθηκε ο Τσούμπερ με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Αποστολάκη.
Μετά από τρία λεπτά ο Αποστολάκης με προβολή μετά από γύρισμα του Όλαφσον, μείωσε σε 3-1 και η ΑΕΛ αύξησε την πίεση της.
Το ματς έγινε... θρίλερ στο 80΄, όταν ο Τούπτα μείωσε σε 3-2, μετά από ασίστ του Κακουτά, σε μία φάση στην οποία οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα, με συνέπεια την αποβολή του προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ.
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κακό παιχνίδι στη Νίκαια. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι ως τώρα στα play out, αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού ενώ η ομάδα της Αθήνας είναι σχετικά ασφαλής.
Ο Κετού είχε ένα σουτ για τον Αστέρα στις καθυστερήσεις του 1ου μέρους. Στο 54' ο Ευαγγέλου καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς στο 54΄, σε ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά, απόφαση που όμως ακυρώθηκε από το VAR, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.
Στο 84' ο Ρουκουνάκης είχε δοκάρι για την Κηφισιά ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέτκοφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός διαιτητής ύψωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το VAR.
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 22/4)
16:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
17:00 ΑΕΛ - Κηφισιά
20:00 Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
Η βαθμολογία (Σε 29 αγώνες)
1. Ατρόμητος 34
2. Παναιτωλικός 30
3. Κηφισιά 29
4. Πανσερραϊκός 24
5. ΑΕΛ 23
6. Αστέρας Τρίπολης 22
