Ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο η ΑΕΚ, διέλυσε 3-0 τον ΠΑΟΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός που πέρασε με 2-0 από τη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ

1. ΑΕΚ 66

2. Ολυμπιακός 61

3. ΠΑΟΚ 58

4. Παναθηναϊκός 50

19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Σπουδαίο παιχνίδι με ανατροπές στο Κλεάνθης Βικελίδης και πρώτη νίκη για τον Άρη στα playoffs. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε στο 17'!





Ο Καντεβέρε έστρωσε στον Χόνγκλα, που πλάσαρε με το δεξί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Βόλος όμως μετά το 30' ισορρόπησε στο γήπεδο.

Στο 41' ο Γκονζάλες με τρομερό αριστερό ψηλοκρεμαστό νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-1 και στο 45' ο Κάργας με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τζόκα έγραψε το 1-2.

Ο Άρης αντέδρασε με την έναρξη του ημιχρόνου και ισοφάρισε με σουτ του Ράτσιτς που κόντραρε στον Χέρμανσον στο 48'! Τη νίκη στον Άρη έδωσε στο 75' ο Καντεβέρε μετά από κλέψιμο και δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή.

Στο 90+6' ο Κάργας είχε την ευκαιρία για το 3-3 αλλά η κεφαλιά του αποκρούστηκε από τον Αθανασιάδη και κατέληξε στο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της 5ης θέσης αφού κέρδισε στο Ηράκλειο τον... ένοικό της, τον Λεβαδειακό, και μπαίνει με πολύ καλή ψυχολογία στην εβδομάδα η οποία έχει το Σάββατο στον Βόλο τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Στο 37' ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με την βοήθεια του ποδιού του Τσιβελεκίδη έστειλε με βολέ την μπάλα στα δίχτυα και στο 75' ήρθε και το 2-0.

Ο Σενγκέλια εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ στον Ανδρούτσο, αυτός σέντραρε με το δεξί και ο Νους πήρε την κεφαλιά νικώντας κατά κράτος στον αέρα τον Παλάσιος και σημείωσε το 2-0.

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0

Άρης-Βόλος 3-2

17:00 Λεβαδειακός - Βόλος

17:00 ΟΦΗ-Άρης

1. Λεβαδειακός 22

2. ΟΦΗ 20

3. Άρης 19

4. Βόλος 17

Ο Πανσερραϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 3ης αγωνιστικής των playou αφού πέρασε με ανατροπή από το Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 9' με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Πανσερραϊκός όμως αντέδρασε άμεσα.

Στο 25' ισοφάρισε με δυνατό σουτ του Ριέρα έξω από την περιοχή και στο 37' ο Τεϊσέιρα αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Ίβαν, μπήκε στην περιοχή και «εκτέλεσε» με τον αριστερό τον Κουτσερένκο.

Το 1-3 ήρθε στο 48' πάλι από τον Τεϊσέιρα και απλά στο 90+1' μείωσε ο Αγκίρε σε 2-3.

Συναρπαστικό παιχνίδι με ένταση και πέντε γκολ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος έδειχνε πως θα έχει εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕΛ που δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία αλλά... ξεγελάστηκε.

Η ομάδα του Περιστερίου προηγήθηκε 2-0 στο 23' με γκολ του Μπάκου (17') και Μανσούρ (23') και έφτασε και στο 3-0 στο 44' πάλι με τον Μπάκου μ' ένα γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR.

Ο Ατρόμητος όμως έμεινε με 10 παίκτες στο 48' αφού αποβλήθηκε ο Τσούμπερ με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Αποστολάκη.

Μετά από τρία λεπτά ο Αποστολάκης με προβολή μετά από γύρισμα του Όλαφσον, μείωσε σε 3-1 και η ΑΕΛ αύξησε την πίεση της.

Το ματς έγινε... θρίλερ στο 80΄, όταν ο Τούπτα μείωσε σε 3-2, μετά από ασίστ του Κακουτά, σε μία φάση στην οποία οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα, με συνέπεια την αποβολή του προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ.

Κακό παιχνίδι στη Νίκαια. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι ως τώρα στα play out, αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού ενώ η ομάδα της Αθήνας είναι σχετικά ασφαλής.

Ο Κετού είχε ένα σουτ για τον Αστέρα στις καθυστερήσεις του 1ου μέρους. Στο 54' ο Ευαγγέλου καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς στο 54΄, σε ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά, απόφαση που όμως ακυρώθηκε από το VAR, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 84' ο Ρουκουνάκης είχε δοκάρι για την Κηφισιά ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέτκοφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός διαιτητής ύψωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το VAR.

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

16:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

17:00 ΑΕΛ - Κηφισιά

20:00 Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

1. Ατρόμητος 34

2. Παναιτωλικός 30

3. Κηφισιά 29

4. Πανσερραϊκός 24

5. ΑΕΛ 23

6. Αστέρας Τρίπολης 22

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να αιφνιδιάζει και πάλι με κάποιες επιλογές του, οι πράσινοι μόλις στο 1' άγγιξαν το 1-0 (ο Τζολάκης νίκησε τον Ταμπόρδα), αλλά αυτή ήταν ουσιαστικά και η πιο μεγάλη τους ευκαιρία στο ματς. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ισορροπεί, να δημιουργεί τις δικές του ευκαιρίες (κυρίως με τον Ελ Κααμπί) και να ανοίγει το σκορ στο 33'.Ο Γέντβαϊ χωρίς να τον πιέζει κανείς επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα στον Λαφόν, χωρίς να αντιληφθεί ότι ο Ζέλσον είναι εκεί, με τον Πορτογάλο να κάνει με την άνεση του το κοντρόλ και να πλασάρει εύστοχα για το 0-1.Το σοκ έγινε ακόμη μεγαλύτερο για τους πράσινους όταν στο 45'+1' ο Ροντινέι με κίνηση φορ κατέβασε τη μπάλα, απέφυγε δύο αμυντικούς και εκτέλεσε τον Λαφόν για το 0-2.Αυτό το γκολ ουσιαστικά ήταν και το σημείο καμπής του αγώνα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν κακός και οι φάσεις πραγματικά ελάχιστες. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, αλλά όχι την ουσία με τις αλλαγές του Μπενίτεθ να μην αλλάζουν την εικόνα της ομάδας και τους ερυθρόλευκους να διαχειρίζονται πολύ εύκολα το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη.