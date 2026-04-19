Παναθηναϊκός: Ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες και τους... έδιωξε από το πέταλο
Οι ποδοσφαιριστές του τριφυλιού προσπάθησαν να πλησιάσουν κοντά στη Θύρα 13, ωστόσο η αντίδραση των οπαδών τους έκανε να... αλλάξουν κατεύθυνση
Το ιστορικό τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι φίλοι του τριφυλλιού που είδαν την ομάδα τους να γνωρίζει την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό .
Μια ήττα που συνοδεύτηκε με μια πολύ μέτρια εμφάνιση και στο φινάλε ήρθε η αντίδραση του κόσμου που ξέσπασε σε αποδοκιμασίες.
Μάλιστα αυτές έγιναν πιο έντονες όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να βρεθούν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, με αποτέλεσμα γρήγορα να κατευθυνθούν προς τη φυσούνα που οδηγούσε στα αποδυτήρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα