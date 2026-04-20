Τρομακτικό δυστύχημα με έναν νεκρό σε ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έκανε πάνω από έξι τούμπες, δείτε βίντεο
Αρκετοί άλλοι από τους θεατές τραυματίστηκαν - Το δυστύχημα στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος ράλι Νότιας Αμερικής FIA CODASUR
Τραγική εξέλιξη είχε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ράλι Νότιας Αμερικής FIA CODASUR που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στην Αργεντινή, όταν ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα βγήκε εκτός δρόμου και έκανε πάνω από έξι τούμπες με αποτέλεσμα ένας από τους θεατές να χάσει τη ζωή του.
Το αγωνιστικό αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα οδηγούσε ο Ντιντίερ Αρίας με συνοδηγό τον Έκτορ Νούνιεζ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, το αυτοκίνητο χτύπησε σε ένα χωμάτινο βουναλάκι, σηκώθηκε στις δύο ρόδες και έφυγε ανεξέλεγκτα προς έναν χώρο που βρίσκονταν θεατές του αγώνα.
Το πλήρωμα του αγωνιστικού αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε παρά τις τούμπες, όμως αρκετοί από τους θεατές - που δεν τηρούσαν, όπως φαίνεται στο βίντεο, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας - τραυματίστηκαν με έναν εξ αυτών να χάνει τη ζωή του.
«Η FIA είναι βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι FIA CODASUR στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero, στο οποίο ένας θεατής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν. Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους τραυματίες και τους πληγέντες. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ιατρικές ομάδες για την ταχεία ανταπόκρισή τους. Η FIA θα παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στους διοργανωτές του Ράλι Sudamericano Mina Clavero, την Automóvil Club Argentino (ACA), την CODASUR και τις αρμόδιες τοπικές αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό».
WATCH OUT! A rally car flipped multiple times in Mina Clavero, Argentina, narrowly missing spectators; one woman suffered a broken leg. pic.twitter.com/dtyq1W6yMI— Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα