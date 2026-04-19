Η Σίτι 2-1 την Άρσεναλ και μπήκε ξανά στο κόλπο του τίτλου, πρωταθλήτρια Γερμανίας ξανά η Μπάγερν, δείτε τα γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Έβαλε φωτιά στην Premier League η Σίτι με τη νίκη 2-1 επί της Άρσεναλ 2-1 καθώς είναι στο -3 από τους Λονδρέζους με ματς λιγότερο - Η Μπάγερν επικράτησε 4-2 της Στουτγάρδης κατακτώντας και μαθηματικά και φέτος τη Bundesliga - Νίκησε δύσκολα η Μίλαν στη Βερόνα και ισοβαθμεί με τη Νάπολι στη 2η θέση
Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Σίτι και ο πιο απαισιόδοξος της Άρσεναλ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μάχη για τον φετινό τίτλο θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον καθώς οι Λονδρέζοι είχαν σταθερά μια διαφορά 6-8 βαθμών.
Κι όμως πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε η Premier League, για την ακρίβεια η διεκδίκηση του πρωταθλήματος, μετατράπηκε σε θρίλερ καθώς η Σίτι επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στο Etihad και πλησίασε στους 3 βαθμούς έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο!
Η Φόρεστ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έφτασε την ανατροπή και επικρατώντας της Μπέρνλι με 4-1, έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ ίδρωσε για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την Έβερτον, με γκολ του Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις (1-2) και να αυξήσει τη διαφορά της από την 6η Τσέλσι στους 7 βαθμούς...
Η Μπάγερν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικρατώντας 4-2 της Στουτγάρδης, κατέκτησε και μαθηματικά τη Bundesliga, καθώς τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο +15 από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Στα άλλα ματς η Φράιμπουργκ δυσκολεύτηκε στην ουραγό Χαϊντενχάιμ αλλά πήρε τη νίκη με 2-1, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη, ενώ η Γκλάντμπαχ έμεινε στο 1-1 με τη Μάιντς και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη
Τα εύκολα δύσκολα έκανε τη Μίλαν σήμερα το απόγευμα στην έδρα της βαθμολογικά αδιάφορης Βερόνα, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί, με το γκολ του Ραμπιό στο 41΄, να κρίνει την αναμέτρηση και τους «ροσονέροι» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη Νάπολι (ηττήθηκε 0-2 από τη Λάτσιο).
Premier League (33η)
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς 3-0 (18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)
Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90'+5 Ρούτερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43' Κούνια)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62', 69', 77' Γκιμπς/Γουάιτ, 90'+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1 (16' Σερκί, 65' Χάαλαντ-18' Χάβερτζ)
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.
Μάντσεστερ Γ. 58
Άστον Βίλα 58
Λίβερπουλ 55
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48
Μπόρνμουθ 48
Έβερτον 47
Μπράιτον 47
Σάντερλαντ 46
Φούλαμ 45
Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 39
Νότιγχαμ Φόρεστ 36
Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
Τότεναμ 31
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17
Serie A (33η)
Σασουόλο-Κόμο 2-1 (42' Βολπάτο, 44' Νζολά - 45'+2 Πας)
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0 (52΄ Τιράμ, 56' Μπαρέλα, 90'+2 Ζιελίνσκι)
Ουντινέζε-Πάρμα 0-1 (51' Ελφέζ)
Νάπολι-Λάτσιο 0-2 (6΄ Καντσελιέρι, 57΄ Μπάσιτς)
Ρόμα-Αταλάντα 1-1 (45+1΄ Μάριο Ερμόσο-12΄ Κρστοβιτς)
Κρεμονέζε-Τορίνο 0-0
Βερόνα-Μίλαν 0-1 (41' Ραμπιό)
Πίζα-Τζένοα 1-2 (19' Κανεστρέλι-41' Εκατόρ, 55' Κολόμπο)
Γιουβέντους-Μπολόνια 19/4
Λέτσε-Φιορεντίνα 20/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Ίντερ 78
Νάπολι 66
Μίλαν 66
Γιουβέντους 60 -32αγ.
Κόμο 58
Ρόμα 58
Αταλάντα 54
Μπολόνια 48 -32αγ.
Λάτσιο 47
Σασουόλο 45
Ουντινέζε 43
Τορίνο 40
Πάρμα 39
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 35 -32αγ.
Κάλιαρι 33
Κρεμονέζε 28
Λέτσε 27 -32αγ.
Βερόνα 18
Πίζα 18
Bundesliga (30η)
Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1 (69' Μετς - 86' πέν. Βαλντσμιντ)
Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2 (12' Σικ-15', 90'+ Ρίντερ)
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1 (37', 57' Στάγκε, 90' Πουέρτας-41' Γκλάτζελ)
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2 (82' Μπερκ-11' Βίμερ, 46' Πεϊτσίνοβιτς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-1 (41' πεν., 90'+ Κράμαριτς-87' Γκιρασί)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3 (34' Λάρσον - 27' Ντιομάντ, 70' Νούσα, 81' Χάρντερ)
Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 2-1 (24' Μανζάμπι, 83' Εγκεστάιν-58' Ζιβζιβάντζε)
Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 4-2 (31' Γκερέιρο, 33' Τζάκσον, 37' Ντέιβις, 52' Κέιν-21' Φούρλιχ, 89' Αντρές)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς 1-1 (΄7 Σκάλι-90΄Αμιρί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 79
Ντόρτμουντ 64
Λειψία 59
Στουτγκάρδη 56
Χοφενχάιμ 54
Λεβερκούζεν 53
Φράιμπουργκ 43
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42
Άουγκσμπουργκ 34
Μάιντς 34
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Βέρντερ Βρέμης 31
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 31
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 24
Χαϊντενχάιμ 19
