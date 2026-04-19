Η Σίτι 2-1 την Άρσεναλ και μπήκε ξανά στο κόλπο του τίτλου, πρωταθλήτρια Γερμανίας ξανά η Μπάγερν, δείτε τα γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Σίτι και ο πιο απαισιόδοξος της Άρσεναλ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μάχη για τον φετινό τίτλο θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον καθώς οι Λονδρέζοι είχαν σταθερά μια διαφορά 6-8 βαθμών.



Κι όμως πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε η Premier League, για την ακρίβεια η διεκδίκηση του πρωταθλήματος, μετατράπηκε σε θρίλερ καθώς η Σίτι επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στο Etihad και πλησίασε στους 3 βαθμούς έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο!



Η Φόρεστ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έφτασε την ανατροπή και επικρατώντας της Μπέρνλι με 4-1, έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ ίδρωσε για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την Έβερτον, με γκολ του Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις (1-2) και να αυξήσει τη διαφορά της από την 6η Τσέλσι στους 7 βαθμούς...



Η Μπάγερν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικρατώντας 4-2 της Στουτγάρδης, κατέκτησε και μαθηματικά τη Bundesliga, καθώς τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο +15 από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Στα άλλα ματς η Φράιμπουργκ δυσκολεύτηκε στην ουραγό Χαϊντενχάιμ αλλά πήρε τη νίκη με 2-1, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη, ενώ η Γκλάντμπαχ έμεινε στο 1-1 με τη Μάιντς και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη

Τα εύκολα δύσκολα έκανε τη Μίλαν σήμερα το απόγευμα στην έδρα της βαθμολογικά αδιάφορης Βερόνα, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί, με το γκολ του Ραμπιό στο 41΄, να κρίνει την αναμέτρηση και τους «ροσονέροι» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη Νάπολι (ηττήθηκε 0-2 από τη Λάτσιο).

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0 (18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90'+5 Ρούτερ)



Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43' Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ)