Χρηματιστήριο Αθηνών: Από τα υψηλά διμήνου στην απότομη «προσγείωση» λόγω Μέσης Ανατολής
Με το βλέμμα στην κρίσιμη προθεσμία της Τρίτης για την εκεχειρία, οι αγορές εισέρχονται σε έναν νέο γύρο υψηλής μεταβλητότητας - Σε ισχύ η αλλαγή επωνυμίας της ΕΧΑΕ, μετονομάζεται και επίσημα σε Euronext Athens
Το κλίμα ευφορίας που επικράτησε την Παρασκευή (17/4), οδηγώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών (πλέον Euronext Athens) στις 2.300 μονάδες -υψηλό διμήνου- και σβήνοντας τις «πολεμικές» απώλειες, αποτελεί πλέον παρελθόν. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας, καθώς το Σαββατοκύριακο έφερε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ανατρέποντας τις ισορροπίες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (20/4), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,69% και διαπραγματεύεται στις 2.270,18 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.265,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.286,65 μονάδες.
Η αγορά καλείται να διαχειριστεί την απότομη επιδείνωση στο μέτωπο των Στενών του Ορμούζ. Η νέα απαγόρευση της ναυσιπλοΐας, η οξυμένη ρητορική και η επιστροφή των τελεσιγράφων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά θα κάνει «ένα βήμα πίσω» για να επανεκτιμήσει την κατάσταση, ενώ θεωρείται πιθανό να εκδηλωθούν και κινήσεις ρευστοποίησης κερδών, εντείνοντας τις πιέσεις βραχυπρόθεσμα.
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έδωσε νέα ώθηση στις τιμές της ενέργειας. Στο πετρέλαιο καταγράφεται ισχυρή άνοδος, τουλάχιστον +5%, με την τιμή του βαρελιού πάντως να διατηρείται -προς το παρόν- κάτω από το ψυχολογικό «φράγμα» των 100 δολαρίων. Ανοδική τροχιά ακολουθεί και το φυσικό αέριο, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για το κόστος παραγωγής και τον πληθωρισμό.
