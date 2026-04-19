Mutua Madrid Open: Με τη Τζάνις Τζεν κληρώθηκε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη
SPORTS
Τενις Μαρία Σάκκαρη

Mutua Madrid Open: Με τη Τζάνις Τζεν κληρώθηκε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη

Ποιες τενίστριες αναμένεται να βρει στην πορεία η ελληνίδα πρωταθλήτρια

Mutua Madrid Open: Με τη Τζάνις Τζεν κληρώθηκε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη, No38, έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο χιλιάρι τουρνουά της Μαδρίτης "Mutua Madrid Open".

Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρει πρώτη αντίπαλο την Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία, Νο40 στην παγκόσμια κατάταξη. Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο του WTA 1000, τότε θα αναμετρηθεί με τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (No20) και στον τρίτο γύρο λογικά θα περιμένει η Τσέχα Λίντα Νόσκοβα (No13).

Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο μετά, αφού εν συνεχεία λογικά... θα περιμένει η Κόκο Γκοφ (Νο3). Στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο5), που έχει στο δικό της τέταρτο και τη Βικτόρια Εμπόκο.

Στα ημιτελικά, Γκοφ και Πεγκούλα διασταυρώνονται με τις Έλενα Ριμπάκινα και Αμάντα Ανισίμοβα, ενώ στην άλλη μεριά του ταμπλό βρίσκονται οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα ΣΦιάτεκ, που μπορούν να συναντηθούν από τα ημιτελικά.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει στην πλευρά της την Ίγκα Σβιόντεκ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (21/4).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σαμπαλένκα-Παολίνι

Κλείσιμο
Σφιάτεκ-Σβιτολίνα

Πεγκούλα-Γκοφ

Ανισιμόβα-Ριμπάκινα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

