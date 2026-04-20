Νεκρή 51χρονη υπάλληλος που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό
Μια 51χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας (20/4), όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσε από τον δεύτερο όροφο του Υπουργείου Τουρισμού επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 12.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8:35 το πρωί.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι το επικρατέστερο, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 51χρονη άνοιξε μόνη της το παράθυρο και εν συνεχεία βούτηξε στο κενό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημείωμα.
Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Τουρισμού ανέφερει:«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του Υπουργείου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
