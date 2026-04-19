«Ο Μαυροπάνος παίζει για το… μέλλον του, κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας»
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ετοιμάζεται για ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, γνωρίζοντας πως η εμφάνισή του απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες των «σφυριών» τη φετινή σεζόν, έχοντας ξεκινήσει βασικός στα 21 από τα 25 παιχνίδια του στην Premier League. Με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, η ομάδα του Λονδίνου επιθυμεί να τον «δέσει» για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, ωστόσο το ενδιαφέρον από μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης δυσκολεύει την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον διεθνή άσο να αρνηθεί μια τέτοια προοπτική.

