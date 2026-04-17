Δεν σταματά η κακοδαιμονία για τον Ιωαννίδη: Μπαίνει χειρουργείο και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν της Σπόρτινγκ
Σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola ο Έλληνας σέντερ φορ αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου χωρίς ακόμα η ομάδα να έχει αποφασίσει
Άσχημα νέα έρχονται από Πορτογαλία μεριά αναφορικά με τον τραυματισμό που ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τον Φώτη Ιωαννίδη.
Ο Έλληνας στράικερ που έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές μέσα στο 2026, αντιμετωπίζει θέμα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου ουσιαστικά από τον περασμένο Νοέμβριο και ένα ματς κόντρα στη Σάντα Κλάρα και, ακόμη δεν έχει αναρρώσει πλήρως.
Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της A Bola, τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο 26χρονος πιθανότατα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με τη σεζόν (2025-2026) να τελειώνει πρόωρο για τον άλλοτε άσο του Παναθηναϊκού.
Αναφέρεται δε πως υπάρχει ενδεχόμενο να απουσιάσει ακόμη και από την έναρξη της προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Θυμίζουμε πως από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και μετακόμισε στη χώρα της Ιβηρικής από τους «πράσινους», μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 συμμετοχές.
Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ακόμη, καθώς οριστική απόφαση θα παρθεί τις επόμενες ημέρες, όμως το σενάριο του χειρουργείου δυστυχώς μοιάζει το πιθανότερο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
