Με τη φανέλα του Ολίσε στο τουρνουά του Μονάχου ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, βίντεο και φωτογραφίες
Στον αγώνα του κόντρα στον Καναδό,  Γκαμπριέλ Ντιαλό, ο Γερμανός βγήκε για προθέρμανση με τη φανέλα του Ολίσε, ενώ στο γήπεδο για να τον θαυμάσουν ήταν και οι παίκτες των Βαυαρών, Κίμιχ και Γκνάμπρι

Η Μπάγερν πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Ρεάλ στα ημιτελικά του Champions League με ήρωες τους Ολίσε και Ντίαζ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. 

Στο γήπεδο βρέθηκε για να παρακολουθήσει τον μεγάλο αγώνα και ο διάσημος Γερμανός τενίστας, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα πήγε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους παίκτες των Βαυαρών για την πρόκρισή τους. 

Στον σημερινό αγώνα στο open του Μονάχου με αντίπαλο τον Γκαμπριέλ Ντιαλό, ο Γερμανός βγήκε για προθέρμανση με φανέλα Μπάγερν με το όνομα του Μάικλ Ολίσε. 


Μάλιστα στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα τένις, βρέθηκαν και οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν, Τζόσουα Κίμιχ και Σερζ Γκνάμπρι.

