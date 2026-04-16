Επιστρέφει στην Βαρκελώνη ο Λιονέλ Μέσι – Το πόστο του Αργεντίνου!
SPORTS

Οι δεσμοί του Λιονέλ Μέσι με την Ισπανία και τη Βαρκελώνη παραμένουν ισχυροί, καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ προχώρησε σε μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό, αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία ομάδας που εδρεύει στην καταλανική πρωτεύουσα

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος απέκτησε το 100% των δικαιωμάτων της Κορνέγια, συλλόγου που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «φυτώρια» ταλέντων της περιοχής. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επενδυτική κίνηση, αλλά και μια συνέχεια της σχέσης που έχει χτίσει ο Μέσι με την Καταλονία από τα χρόνια της παρουσίας του στην Μπαρτσελόνα.

Η καταλανική ομάδα ιδρύθηκε το 1951 και έχει διαγράψει σημαντική πορεία, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Από τις τάξεις της έχουν περάσει αρκετά γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο στενός φίλος και πρώην συμπαίκτης του Μέσι, Ζόρντι Άλμπα, αλλά και ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, μεταξύ άλλων.


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης