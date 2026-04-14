Δήλωση που θα συζητηθεί από τον ΜακΕνρο: «Αλκαράθ και Σίνερ θα κέρδιζαν τον Ναδάλ στα prime του ακόμα και στο χώμα»
Ο θρύλος του τένις εξέφρασε την άποψη ότι η σημερινή δυάδα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο παγκόσμιο τένις θα ήταν φαβορί κόντρα στον Ραφαέλ Ναδάλ ακόμα και όταν ήταν στα καλύτερά του και στην αγαπημένη του επιφάνεια, το χώμα
Ο Αμερικανός θρύλος του τένις, Τζον ΜακΕνρο και νυν σχολιαστής αγώνων, υποστήριξε ότι τόσο ο Αλκαράθ, όσο και o Σίνερ θα ήταν τα φαβορί αν αντιμετώπιζαν τον Ναδάλ στο χώμα.
«Αν δούμε τους Αλκαράθ και Σίνερ στα καλύτερά τους αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να τους δούμε ακόμα και φαβορί για να κερδίσουν τον καλύτερο Nadal στο χώμα.
Αυτά τα δύο παιδιά αυτή τη στιγμή είναι όπως όταν βλέπαμε NBA και λέγαμε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν. Το επίπεδο του τένις είναι υψηλότερο από ποτέ», σχολίασε συγκεκριμένα στο TNT Sports o Αμερικανός θρύλος.
Βεβαίως η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι το τένις έχει εξελιχθεί τόσο που το επίπεδο που βλέπουμε σήμερα είναι υψηλότερο απ' αυτό που βλέπαμε μία ή δύο δεκαετίες πριν. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με σύγκριση μεταξύ των παικτών.
Παραμένει ωστόσο μια αμφιλεγόμενη άποψη που πάντα φέρνει συζήτηση και διαφωνίες - και ο Πάτρικ Μουράτογλου είχε κάνει μια αντίστοιχη δήλωση στο παρελθόν, λέγοντας πως γενικά το επίπεδο των Αλκαράθ και Σίνερ σήμερα έχει ξεπεράσει αυτό των Big 3, με τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ τότε να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους.
