Κατέσχεσαν την περιουσία της αρχηγού της εθνικής γυναικών του Ιράν, ανήκει στη λίστα «υποστηρικτών του εχθρού»
Κατέσχεσαν την περιουσία της αρχηγού της εθνικής γυναικών του Ιράν, ανήκει στη λίστα «υποστηρικτών του εχθρού»
Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της αρχηγού της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν μετά την αίτηση ασύλου μελών της ομάδας στην Αυστραλία, καθώς πλέον η περιουσία της έχει κατασχεθεί από την κυβέρνηση
Καθόλου καλές δεν είναι οι εξελίξεις για την αρχηγό της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν μετά την αίτηση ασύλου που έκαναν επτά άτομα της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα η αρχηγός περιλαμβάνεται στη λίστα «υποστηρικτών του εχθρού» που δημοσιεύτηκε από το Ιράν και είδε τα περιουσιακά της στοιχεία να κατάσχονται από την κυβέρνηση.
Η Ζάχρα Γκανμπάρι είναι στη λίστα με τα 400 άτομα που χαρακτηρίστηκαν ως «υποστηρικτών του εχθρού» από την Ισλαμική Δημοκρατία. Αν και η κυβέρνηση στοχεύει κυρίως σε πρόσωπα που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης γνωστοί αθλητές, ηθοποιοί και επιχειρηματίες. Η ποδοσφαιρίστρια συγκαταλέγεται στη σχετική λίστα, γιατί οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ως ένδειξη διαμαρτυρία πριν το παιχνίδι του Κυπέλλου Εθνών Ασίας με τη Νότιο Κορέα.
Τότε μετά και την αναταραχή που έγινε η Αυστραλία προσέφερε άσυλο στην ομάδα, υπό τον φόβο ότι η ομάδα θα κινδυνεύει αν επιστρέψει στο Ιράν. Η αρχηγός και άλλα έξι μέλη της ομάδας αρχικά αποδέχθηκαν την προσφορά μέσω ανθρωπιστικής βίζας, όμως η εγκατέλειψε τη χώρα λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με αναφορές, υπήρξαν απειλές προς τις οικογένειες των παικτριών στο Ιράν, για αυτό και γύρισαν πίσω.
Αν και κατά την επιστροφή της Γκανμπάριοι αρχές διαβεβαίωσαν τη διεθνή κοινότητα ότι η ίδια και οι υπόλοιπες παίκτριες δεν θα τιμωρηθούν για το περιστατικό. Αυτό δεν αναιρεί τις κατασχέσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και κινητή και ακίνητη περιουσία.
Πηγή: gazzeta.gr
Η Ζάχρα Γκανμπάρι είναι στη λίστα με τα 400 άτομα που χαρακτηρίστηκαν ως «υποστηρικτών του εχθρού» από την Ισλαμική Δημοκρατία. Αν και η κυβέρνηση στοχεύει κυρίως σε πρόσωπα που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης γνωστοί αθλητές, ηθοποιοί και επιχειρηματίες. Η ποδοσφαιρίστρια συγκαταλέγεται στη σχετική λίστα, γιατί οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ως ένδειξη διαμαρτυρία πριν το παιχνίδι του Κυπέλλου Εθνών Ασίας με τη Νότιο Κορέα.
Τότε μετά και την αναταραχή που έγινε η Αυστραλία προσέφερε άσυλο στην ομάδα, υπό τον φόβο ότι η ομάδα θα κινδυνεύει αν επιστρέψει στο Ιράν. Η αρχηγός και άλλα έξι μέλη της ομάδας αρχικά αποδέχθηκαν την προσφορά μέσω ανθρωπιστικής βίζας, όμως η εγκατέλειψε τη χώρα λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με αναφορές, υπήρξαν απειλές προς τις οικογένειες των παικτριών στο Ιράν, για αυτό και γύρισαν πίσω.
Αν και κατά την επιστροφή της Γκανμπάριοι αρχές διαβεβαίωσαν τη διεθνή κοινότητα ότι η ίδια και οι υπόλοιπες παίκτριες δεν θα τιμωρηθούν για το περιστατικό. Αυτό δεν αναιρεί τις κατασχέσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και κινητή και ακίνητη περιουσία.
Πηγή: gazzeta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
