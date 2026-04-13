Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο
Αλεξάνδρα Εφραίμογλου Μετάλλιο Τραμπολίνο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυμναστική

Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία

Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο
Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε για άλλη μια φορά η καταπληκτική Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, η οποία ατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την κλάση και τη σταθερότητά της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηπείρου. Με μια εξαιρετική εκτέλεση που συνδύαζε υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή τεχνική αρτιότητα, συγκέντρωσε την υψηλή βαθμολογία (24.800) που την έφερε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.


Λίγη ώρα αργότερα, η Άννα-Μαρία Μουρατιάδη, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία κοριτσιών U21, στο Τραμπολίνο γεμίζοντας ελπίδες το μέλλον του αθλήματος και διπλασιάζοντας τα μετάλλια της Ελλάδας.

Η νεαρή αθλήτρια πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, συνδυάζοντας την απαιτούμενη δυσκολία με υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Η προσπάθειά της αξιολογήθηκε από τους κριτές με 51,770 βαθμούς.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

