Πεντάρα και ρεκόρ για την Μπάγερν Μονάχου, η Ουντινέζε 3-0 τη Μίλαν στο Σαν Σίρο, καρέ τίτλου η Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Πεντάρα και ρεκόρ για την Μπάγερν Μονάχου, η Ουντινέζε 3-0 τη Μίλαν στο Σαν Σίρο, καρέ τίτλου η Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Η Μπόρνμουθ κέρδισε 2-1 την Άρσεναλ και της έβαλε πίεση - Νίκη Champions League για την Λίβερπουλ - Η Λεβερκούζεν 1-0 τη Ντόρτμουντ

Ξαφνικά έχουμε και πάλι πρωτάθλημα στην Αγγλία. Η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο και την έβαλε σε μπελάδες.

Η Άρεσναλ είναι πλέον μετά από 32 αγώνες στο +9 από την Σίτι η οποία έχει όμως 30 αγώνες και την Κυριακή παίζει με την Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ με τον Μο Σαλάχ σε κέφια κέρδισε 2-0 την Φούλαμ και συνεχίζει να είναι σε τροχιά πρόκρισης στο Champions League.

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα με φοβερό Λαμίν Γιαμάλ πήρε το ντέρμπι της Βαρκελώνης (4-1 την Εσπανιόλ) και είναι πλέον στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, επτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Στη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 5-0 την Ζανκτ Πάουλι και είναι πλέον στο +12 από την 2η Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 105 γκολ και έσπασε το δικό της ρεκόρ (101) από την περίοδο 1971-72.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εκτός έδρας 1-0 τη Ντόρτμουντ και μπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Champions League.

Στη Serie A η Μίλαν ηττήθηκε 3-0 στο Σαν Σίρο από την Ουντινέζε και δεν έχει πλέον ελπίδες για τίτλο.

Premier League (32η)

Κλείσιμο
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43',89' Βίφερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0 (36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -32αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 52 -32αγ.

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47 -32αγ.

Έβερτον 47 -32αγ.

Μπράιτον 46 -32αγ.

Μπόρνμουθ 45 -32αγ.

Φούλαμ 44 -32αγ.

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20 -32αγ.

Γουλβς 17 -32αγ.


La Liga (31η)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε - 62΄ Λεμάρ)

Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3 (14' Σούσιτς, 27' αυτ. Σίβερα, 60' Όσκαρσον - 3' αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24' Ντιαμπατέ, 90'+7)

Έλτσε-Βαλένθια 1-0 (73' Σεπέδα)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1 (9',25' Τόρες, 87' Γιαμάλ, 89' Ράσφορντ - 56' Λοθάνο)

Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης

Οσασούνα-Μπέτις 12/4

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 12/4

Θέλτα-Οβιέδο 12/4

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 12/4

Λεβάντε-Χετάφε 13/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 79 -31αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.

Βιγιαρεάλ 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Μπέτις 45

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -31αγ.

Χετάφε 41

Οσασούνα 38

Εσπανιόλ 38 -31αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 38

Τζιρόνα 38 -31αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 35

Βαλένθια 35 -31αγ.

Αλαβές 33 -31αγ.

Έλτσε 32 -31αγ.

Μαγιόρκα 31

Σεβίλη 31

Λεβάντε 26

Οβιέδο 24



Bundesliga (29η)

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς - 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42' Αντριχ)

Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81' Ντιομαντε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ 1-2 (90'+7 Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χόιλουντ, 32' Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9',36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κέρφελντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (9' Μουσιάλα, 53' Γκορέτσκα, 55' Ολίσε, 66' Τζάκσον, 89' Γκερέιρο)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 12/4

Στουγκάρδη-Αμβούργο 12/4

Μάιντς-Φράιμπουργκ 12/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 76 -29αγ. --Champions League--

Ντόρτμουντ 64 -29αγ.

Λειψία 56 -29αγ.

Στουτγκάρδη 53

Λεβερκούζεν 52 -29αγ.

Χοφενχάιμ 51 -29αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42 -29αγ.

Φράιμπουργκ 37

Μάιντς 33

Άουγκσμπουργκ 33 -29αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 32 -29αγ.

Αμβούργο 31

Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.

Βέρντερ Βρέμης 28

Κολωνία 27

Ζανκτ Πάουλι 25 -29αγ.

Βόλφσμπουργκ 21 -29αγ.

Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.

Serie A(32η)

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄,52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)

Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)

Μίλαν-Ουντινέζε     0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)

Αταλάντα-Γιουβέντους   
Τζένοα-Σασουόλο        12/4
Πάρμα-Νάπολι           12/4
Μπολόνια-Λέτσε         12/4
Κόμο-Ίντερ             12/4
Φιορεντίνα-Λάτσιο      13/4
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Ίντερ         72
Νάπολι        65
Μίλαν         63 -63αγ.
Κόμο          58
Γιουβέντους   57
Ρόμα          57 -32αγ.
Αταλάντα      53
Μπολόνια      45
Λάτσιο        44
Ουντινέζε     43 -32αγ.
Σασουόλο      42
Τορίνο        39 -32αγ.
Πάρμα         35
Τζένοα        33
Κάλιαρι       33 -32αγ.
Φιορεντίνα    32
Κρεμονέζε     27 -32αγ.
Λέτσε         27
Βερόνα        18 -32αγ.
Πίζα          18 -32αγ.

