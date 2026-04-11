Πεντάρα και ρεκόρ για την Μπάγερν Μονάχου, η Ουντινέζε 3-0 τη Μίλαν στο Σαν Σίρο, καρέ τίτλου η Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Η Μπόρνμουθ κέρδισε 2-1 την Άρσεναλ και της έβαλε πίεση - Νίκη Champions League για την Λίβερπουλ - Η Λεβερκούζεν 1-0 τη Ντόρτμουντ
Η Άρεσναλ είναι πλέον μετά από 32 αγώνες στο +9 από την Σίτι η οποία έχει όμως 30 αγώνες και την Κυριακή παίζει με την Τσέλσι.
Η Λίβερπουλ με τον Μο Σαλάχ σε κέφια κέρδισε 2-0 την Φούλαμ και συνεχίζει να είναι σε τροχιά πρόκρισης στο Champions League.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα με φοβερό Λαμίν Γιαμάλ πήρε το ντέρμπι της Βαρκελώνης (4-1 την Εσπανιόλ) και είναι πλέον στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, επτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε.
Στη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 5-0 την Ζανκτ Πάουλι και είναι πλέον στο +12 από την 2η Ντόρτμουντ.
Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 105 γκολ και έσπασε το δικό της ρεκόρ (101) από την περίοδο 1971-72.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εκτός έδρας 1-0 τη Ντόρτμουντ και μπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Champions League.
Στη Serie A η Μίλαν ηττήθηκε 3-0 στο Σαν Σίρο από την Ουντινέζε και δεν έχει πλέον ελπίδες για τίτλο.
Premier League (32η)
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43',89' Βίφερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4
Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -32αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 54
Λίβερπουλ 52 -32αγ.
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 47 -32αγ.
Έβερτον 47 -32αγ.
Μπράιτον 46 -32αγ.
Μπόρνμουθ 45 -32αγ.
Φούλαμ 44 -32αγ.
Σάντερλαντ 43
Νιούκαστλ 42
Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.
Λιντς 33
Νότιγχαμ Φόρεστ 32
Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20 -32αγ.
Γουλβς 17 -32αγ.
La Liga (31η)
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε - 62΄ Λεμάρ)
Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3 (14' Σούσιτς, 27' αυτ. Σίβερα, 60' Όσκαρσον - 3' αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24' Ντιαμπατέ, 90'+7)
Έλτσε-Βαλένθια 1-0 (73' Σεπέδα)
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1 (9',25' Τόρες, 87' Γιαμάλ, 89' Ράσφορντ - 56' Λοθάνο)
Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης
Οσασούνα-Μπέτις 12/4
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 12/4
Θέλτα-Οβιέδο 12/4
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 12/4
Λεβάντε-Χετάφε 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 79 -31αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 45
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -31αγ.
Χετάφε 41
Οσασούνα 38
Εσπανιόλ 38 -31αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Τζιρόνα 38 -31αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35 -31αγ.
Αλαβές 33 -31αγ.
Έλτσε 32 -31αγ.
Μαγιόρκα 31
Σεβίλη 31
Λεβάντε 26
Οβιέδο 24
Bundesliga (29η)
Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς - 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42' Αντριχ)
Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81' Ντιομαντε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ 1-2 (90'+7 Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χόιλουντ, 32' Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9',36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κέρφελντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (9' Μουσιάλα, 53' Γκορέτσκα, 55' Ολίσε, 66' Τζάκσον, 89' Γκερέιρο)
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 12/4
Στουγκάρδη-Αμβούργο 12/4
Μάιντς-Φράιμπουργκ 12/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 76 -29αγ. --Champions League--
Ντόρτμουντ 64 -29αγ.
Λειψία 56 -29αγ.
Στουτγκάρδη 53
Λεβερκούζεν 52 -29αγ.
Χοφενχάιμ 51 -29αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42 -29αγ.
Φράιμπουργκ 37
Μάιντς 33
Άουγκσμπουργκ 33 -29αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 32 -29αγ.
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.
Βέρντερ Βρέμης 28
Κολωνία 27
Ζανκτ Πάουλι 25 -29αγ.
Βόλφσμπουργκ 21 -29αγ.
Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.
Serie A(32η)
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄,52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους
Τζένοα-Σασουόλο 12/4
Πάρμα-Νάπολι 12/4
Μπολόνια-Λέτσε 12/4
Κόμο-Ίντερ 12/4
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Ίντερ 72
Νάπολι 65
Μίλαν 63 -63αγ.
Κόμο 58
Γιουβέντους 57
Ρόμα 57 -32αγ.
Αταλάντα 53
Μπολόνια 45
Λάτσιο 44
Ουντινέζε 43 -32αγ.
Σασουόλο 42
Τορίνο 39 -32αγ.
Πάρμα 35
Τζένοα 33
Κάλιαρι 33 -32αγ.
Φιορεντίνα 32
Κρεμονέζε 27 -32αγ.
Λέτσε 27
Βερόνα 18 -32αγ.
Πίζα 18 -32αγ.
