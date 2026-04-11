Επέστρεψε στις νίκες και φουλάρει για έξοδο στο Champions League η Λίβερπουλ, 2-0 τη Φούλαμ, δείτε τα γκολ
Οι Ενγκουμόχα (36') και Σαλάχ (40') τα γκολ για τους Reds που παραμένουν στην 5η θέση της Premier League
Εδώ και τέσσερις νίκες αγνοούσε τη νίκη σε Αγγλία κι Ευρώπη. Και η πρόσφατη εμφάνιση στο Παρίσι απέναντι στην Παρί έκανε επιτακτική την ανάγκη για αντίδραση από πλευράς των Reds. Έτσι κι έγινε, καθώς η Λίβερπουλ κλείδωσε τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φούλαμ και με το τελικό 2-0 παρέμεινε στην 5η θέση, φουλάροντας για έξοδο στο Champions League.
Αναγκασμένη να δείξει ξανά ένα καλό πρόσωπο μετά τα απανωτά «χτυπήματα» των τελευταίων εβδομάδων, η Λίβερπουλ μπήκε καλύτερα στον αγώνα και άγγιξε το γκολ σε προσπάθειες των Σαλάχ (13΄) και Χάκπο (20΄) στο πρώτο εικοσάλεπτο. Προoδευτικά ωστόσο οι Λονδρέζοι απέκτησαν μομέντουμ με ομοβροντία ευκαιρiών μέσα σε ένα τετράλεπτo, με κορυφαία το πλασέ του Μπομπ μέσα στην περιοχή που εξουδετέρωσε ο Μαμαρντασβίλι (32΄).
Πάνω ωστόσο που οι φιλοξενούμενοι είχαν αναθαρρήσει, η Λίβερπουλ απέκτησε το προβάδισμα. Στο 36΄ο Ενγκουμόχα ταλαιπώρησε τον αντίπαλό του με προσποιήσεις μέσα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ σημάδεψε το πλαϊνό δίχτυ για το 1-0. Το γκολ έδωσε ενέργεια στη Λίβερπουλ, η οποία χτύπησε ξανά τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 40΄συγκεκριμένα ο Χάκπο έστρωσε τη μπάλα στον Σαλάχ και ο τελευταίος με μονοκόμματο πλασέ βρήκε γωνία για το 2-0 των Reds που έκλεισαν ιδανικά το ημίχρονο.
Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα, η Λίβερπουλ έκανε διαχείριση δυνάμεων στο β΄μέρος ενόψει και της ρεβάνς στο Champions League απέναντι στην Παρί όπου θα κληθεί να ανέβει ένα... βουνό για να την αποκλείσει. Κι αφού το άστοχο πλασέ του αμαρκάριστου Σμιθ Ρόου στο 78΄ δεν την έβαλε σε μπελάδες, η Λίβερπουλ πήρε σβηστά το τρίποντο και συνεχίζει δυναμικά τη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο.
Πηγή: www.gazzetta.gr
