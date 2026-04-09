Euro Cup γυναικών, Μερσίν - Αθηναϊκός 75-77: Πάλεψε ως το τέλος για την ανατροπή αλλά έχασε την κούπα ο Αθηναϊκός

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κέρδισε στην Τουρκία αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει το -5 του πρώτου αγώνα και έχασε το τρόπαιο του Euro Cup γυναικών στο... νήμα











Ο Αθηναϊκός Qualco μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, αρχικά με την Πρινς να δίνει το έναυσμα και ύστερα τις Ουίντερμπερν-Παρκς να ακολουθούν για το +7 στα πρώτα τέσσερα λεπτά (9-16).



FOR THE FIRST TIME EVER, @CBKMersin ARE #EUROCUPWOMEN CHAMPIONS! 🏆🔥 pic.twitter.com/mU7rit2jog — EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 9, 2026

Προεξαρχούσης της Γιουσκάιτε, η Μερσίν ισοφάρισε με σερί 7-0, ωστόσο με βοήθειες από Ράτζα και Χρίστοβα, η ελληνική ομάδα κράτησε το προβάδισμά της (18-20).



Οι παίκτριες του Εκρέμ Μεμνούν ξεκίνησαν καλύτερα τη δεύτερη περίοδο, με πρωταγωνίστριες τις Μπερκ και Άλεν για ένα σερί 8-0, που τις έφερε μπροστά με 26-20 στα πρώτα τρία λεπτά.



Alexis *really* came to play 😳#EuroCupWomen x @Athinaikoswbc pic.twitter.com/PRhB822OA4 — EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 9, 2026

Οι… περισσότερες παίκτριες του Αθηναϊκού Qualco, καθώς και η Τάντιτς μπήκε στην «εξίσωση», επικρατούσαν της Άλεν στην άλλη πλευρά στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου και οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου παρέμεναν σταθερά στο «τιμόνι» με σκορ πρόκρισης (51-57).



Αθηναϊκός Qualco έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή από το -5 απέναντι στη Μερσίν , όμως η νίκη με 77-75 δεν ήταν αρκετή, με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να φτάνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Euro Cup Γυναικών , αλλά για μικρές λεπτομέρειες να μην καταφέρνουν να σηκώσουν τη δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία του συλλόγου.Ο Αθηναϊκός Qualco μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, αρχικά με την Πρινς να δίνει το έναυσμα και ύστερα τις Ουίντερμπερν-Παρκς να ακολουθούν για το +7 στα πρώτα τέσσερα λεπτά (9-16).Προεξαρχούσης της Γιουσκάιτε, η Μερσίν ισοφάρισε με σερί 7-0, ωστόσο με βοήθειες από Ράτζα και Χρίστοβα, η ελληνική ομάδα κράτησε το προβάδισμά της (18-20).Οι παίκτριες του Εκρέμ Μεμνούν ξεκίνησαν καλύτερα τη δεύτερη περίοδο, με πρωταγωνίστριες τις Μπερκ και Άλεν για ένα σερί 8-0, που τις έφερε μπροστά με 26-20 στα πρώτα τρία λεπτά.Η συμβολή της Τσινέκε από τον πάγκο άλλαξε ξανά τα δεδομένα, φέρνοντας την ανατροπή για τον Αθηναϊκό Qualco, με την Ανίγκουε να συνεχίζει να τελειώνει φάσεις και τις Παρκς-Πρινς να τελειώνουν το ημίχρονο στο +5 για την ομάδα τους, ισοφαρίζοντας δηλαδή τη διαφορά του πρώτου αγώνα (38-43).Οι… περισσότερες παίκτριες του Αθηναϊκού Qualco, καθώς και η Τάντιτς μπήκε στην «εξίσωση», επικρατούσαν της Άλεν στην άλλη πλευρά στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου και οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου παρέμεναν σταθερά στο «τιμόνι» με σκορ πρόκρισης (51-57).

Οι Γιουσκάιτε και Ιαγκούποβα, ωστόσο, δεν άφησαν την κατάσταση να ξεφύγει κι ένα τρίποντο της Βανλού ισοφάρισε το παιχνίδι στο 61-61.



Η τουρκική ομάδα έμοιαζε να παίρνει τα ηνία στην τελευταία περίοδο, ξανά με τις Άλεν και Μπερκ να τραβούν «κουπί», δίνοντας προβάδισμα με 69-66 στο 36ο λεπτό, όμως μέσα σε ενάμιση λεπτό ένα σερί 0-6 με «υπογραφή» στο τέλος από την Παρκς, έβαλε μπροστά με 69-72 τον Αθηναϊκό Qualco.



Η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, η Μερσίν με τις Ιαγκούποβα και Άλεν ισοφάρισε τον αγώνα στο τελευταίο λεπτό (74-74), αλλά η Πρινς κέρδισε τρεις βολές στα 10.4″ για την εκπνοή, ευστοχώντας στις δύο και χάνοντας επίτηδες στην τρίτη, για να έρθει το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ στην Τάντιτς, που έβαλε τη δεύτερη για το 74-77 στα 6.3″.



Η Μπερκ κέρδισε φάουλ στα 5.8″, ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε στη δεύτερη, όμως η Μίλερ έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης της διαφοράς, με τη Μερσίν να αναδεικνύεται Κυπελλούχος Ευρώπης (75-77).



Διαιτητές: Μεντόζα, Βελίκοφ, Πρπα



Δεκάλεπτα: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77