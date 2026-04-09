Επίσημη διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για την διαιτησία στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, βίντεο
Οι Καταλανοί θα στείλουν επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για την διαιτησία του Ρουμάνου, Ίστβαν Κόβατς στον προημιτελικό με την Ατλέτικο για το Champions League
Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Γιούστε, ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος θα υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τη διαιτησία του Ρουμάνου Ίστβαν Κόβατς, στο χθεσινό (8/4) πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης (0-2) στο «Spotify Camp Nou».
Η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, παραπονιέται για πέναλτι που δεν δόθηκε στη φάση όπου ο Πουμπίλ χτύπησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, όταν το σκορ ήταν ήδη 1-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι και το VAR δεν συνέστησε επανεξέταση.
Επίσης για την αποβολή του Κουμπαρσί. Ο καταλανικός σύλλογος έκανε παράπονα για τα κριτήρια VAR, τα οποία παρεμβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι.
Ο παίκτης δέχθηκε την κόκκινη κάρτα για τον αμυντικό, ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά ανέτρεψε την απόφασή του αφού κλήθηκε να δει τη φάση.
Ένας άλλος λόγος για τα παράπονα είναι τα κριτήρια του διαιτητή για τις κάρτες.
Η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι ο Κόκε έπρεπε να είχε αποβληθεί στο πρώτο ημίχρονο, πριν από την κόκκινη κάρτα για τον Κουμπάρσι, αλλά ο Κόβατς δεν έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
