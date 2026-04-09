SPORTS
Επίσημη διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για την διαιτησία στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, βίντεο

Οι Καταλανοί θα στείλουν επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για την διαιτησία του Ρουμάνου, Ίστβαν Κόβατς στον προημιτελικό με την Ατλέτικο για το Champions League 

9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Γιούστε, ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος θα υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τη διαιτησία του Ρουμάνου Ίστβαν Κόβατς, στο χθεσινό (8/4) πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης (0-2) στο «Spotify Camp Nou».

Η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, παραπονιέται για πέναλτι που δεν δόθηκε στη φάση όπου ο Πουμπίλ χτύπησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, όταν το σκορ ήταν ήδη 1-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι και το VAR δεν συνέστησε επανεξέταση.

Επίσης για την αποβολή του Κουμπαρσί. Ο καταλανικός σύλλογος έκανε παράπονα για τα κριτήρια VAR, τα οποία παρεμβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι.

Ο παίκτης δέχθηκε την κόκκινη κάρτα για τον αμυντικό, ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά ανέτρεψε την απόφασή του αφού κλήθηκε να δει τη φάση.

Ένας άλλος λόγος για τα παράπονα είναι τα κριτήρια του διαιτητή για τις κάρτες.

Η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι ο Κόκε έπρεπε να είχε αποβληθεί στο πρώτο ημίχρονο, πριν από την κόκκινη κάρτα για τον Κουμπάρσι, αλλά ο Κόβατς δεν έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Κλείσιμο
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης