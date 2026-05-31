Πέταξαν προκηρύξεις έξω από το ΥΠΕΝ
Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το ΥΠΕΝ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο Υπουργείο άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η "Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας" με το σύνθημα "Ελληνικά βουνά χωρίς αιολικά".

"Η προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το ΥΠΕΝ, δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού.

Το ΥΠΕΝ προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια. Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας.

Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Και το Υπουργείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με οδηγό το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη νομιμότητα.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
