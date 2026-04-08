Αποθέωσε Σλούκα, Χουάντσο, Όσμαν ο Γιαννακόπουλος: «Μόνο ο Σάρας και ο Διαμαντίδης μπορούσαν να διαβάσουν το παιχνίδι όπως εσύ» έγραψε για τον Ισπανό, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενθουσιάστηκε και ύμνησε τρεις από τους παίκτες του Αταμάν
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και είδε τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης να κερδίζει 93-79 την Μπαρτσελόνα και να ελπίζει ακόμη και σε είσοδο στην 4άδα της Euroleague.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έζησε με πάθος το παιχνίδι στη Βαρκελώνη και συνεχάρη τους παίκτες αλλά και τον προπονητή.
Δεν έμεινε όμως. Μέσα από stories του στο Instagram αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αλλά και τον Τσέντι Όσμαν.
Για τον Τούρκο φόργουορντ ανέβασε βίντεο με μια εντυπωσιακή φάση και έγραψε: «πόσα κιλά μπάσκετ ξέρεις ρε;» ενώ για τον αρχηγό Κώστα Σλούκα αρκέστηκε στο «ποιος;»!
Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έγραψε: «Μόνο ο Σάρας και ο Διαμαντίδης μπορούσαν να διαβάσουν το παιχνίδι όπως εσύ. Mastermind».
