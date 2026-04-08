Αποθέωσε Σλούκα, Χουάντσο, Όσμαν ο Γιαννακόπουλος: «Μόνο ο Σάρας και ο Διαμαντίδης μπορούσαν να διαβάσουν το παιχνίδι όπως εσύ» έγραψε για τον Ισπανό, βίντεο
SPORTS
Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενθουσιάστηκε και ύμνησε τρεις από τους παίκτες του Αταμάν

5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και είδε τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης να κερδίζει 93-79 την Μπαρτσελόνα και να ελπίζει ακόμη και σε είσοδο στην 4άδα της Euroleague. 

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έζησε με πάθος το παιχνίδι στη Βαρκελώνη και συνεχάρη τους παίκτες αλλά και τον προπονητή. 

Δεν έμεινε όμως. Μέσα από stories του στο Instagram αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αλλά και τον Τσέντι Όσμαν. 

Για τον Τούρκο φόργουορντ ανέβασε βίντεο με μια εντυπωσιακή φάση και έγραψε: «πόσα κιλά μπάσκετ ξέρεις ρε;» ενώ για τον αρχηγό Κώστα Σλούκα αρκέστηκε στο «ποιος;»! 

Για τον  Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έγραψε: «Μόνο ο Σάρας και ο Διαμαντίδης μπορούσαν να διαβάσουν το παιχνίδι όπως εσύ. Mastermind».

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης