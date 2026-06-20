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Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει ο Πένια
Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει ο Πένια
O Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και ο Ισπανός τερματοφύλακας έρχεται στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή
Έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια.
Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα σε ένα ποσό ανάμεσα στα 2.5 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο άσο και απομένουν τα διαδικαστικά για να λογίζεται και επίσημα ως παίκτης των Αθηναίων.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.
Με πρώτο κίπερ τον Πένια, δεύτερο τον Τσάβες και τρίτο τον Κότσαρη.
Στην ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Παναθηναϊκός ήταν γρήγορα και πλέον προχωρά στα επόμενα...
Πηγή: www.gazzetta.gr
Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα σε ένα ποσό ανάμεσα στα 2.5 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο άσο και απομένουν τα διαδικαστικά για να λογίζεται και επίσημα ως παίκτης των Αθηναίων.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.
Με πρώτο κίπερ τον Πένια, δεύτερο τον Τσάβες και τρίτο τον Κότσαρη.
Στην ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Παναθηναϊκός ήταν γρήγορα και πλέον προχωρά στα επόμενα...
Πηγή: www.gazzetta.gr
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