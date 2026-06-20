Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει ο Πένια
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Ινιάκι Πένια

Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει ο Πένια

O Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και ο Ισπανός τερματοφύλακας έρχεται στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή

Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει ο Πένια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια. 

Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα σε ένα ποσό ανάμεσα στα 2.5 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο άσο και απομένουν τα διαδικαστικά για να λογίζεται και επίσημα ως παίκτης των Αθηναίων.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.

Με πρώτο κίπερ τον Πένια, δεύτερο τον Τσάβες και τρίτο τον Κότσαρη.

Στην ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Παναθηναϊκός ήταν γρήγορα και πλέον προχωρά στα επόμενα...

Πηγή: www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης