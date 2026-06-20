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Παναθηναϊκός: Ανανεώθηκε για ένα ακόμα χρόνο ο δανεισμός του Τσάβες
Παναθηναϊκός: Ανανεώθηκε για ένα ακόμα χρόνο ο δανεισμός του Τσάβες
Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας θα παραμείνει στην ελληνική ομάδα αφού ανανεώθηκε ο δανεισμός του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς
Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει για μια ακόμα χρόνια ο Λούκας Τσάβες.
Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς και ανανέωσαν τον δανεισμό του Αργεντίνου τερματοφύλακα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.
Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.
«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας».
Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς και ανανέωσαν τον δανεισμό του Αργεντίνου τερματοφύλακα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.
Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.
«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας».
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