Στη Βαρκελώνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα
Ο διοικητικός ηγέτης των πρασίνων βρίσκεται στη Βαρκελώνη και αναμένεται να δώσει το «παρών» στο κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα
O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.
Το «παρών» στο «Palau Blaugrana» αναμένεται να δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του και να τη στηρίξει στη σημαντική αυτή αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται από σήμερα στη Βαρκελώνη και θα παρακολουθήσει το βραδινό ματς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα