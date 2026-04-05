Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Σε αγώνα μποξ μετατράπηκε το ματς της Μονακό με την Ντιζόν: Μάτωσε παίκτης των φιλοξενούμενων, δείτε βίντεο
Σε αγώνα μποξ μετατράπηκε το ματς της Μονακό με την Ντιζόν: Μάτωσε παίκτης των φιλοξενούμενων, δείτε βίντεο
Ο Μπεγκαράν της Μονακό γρονθοκόπησε τον Λοσέρ της Ντιζόν μετά από σύρραξη στο παρκέ του γηπέδου των Μονεγάσκων
Σε… ρινγκ μετατράπηκε το γήπεδο της Μονακό, με τον Γιουάν Μπεγκαράν να εξελίσσεται σε αρνητικό πρωταγωνιστή, αφού χτύπησε με γροθιά αντίπαλο του στο πρόσωπο.
Όλα έγιναν λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης και ενώ το αποτέλεσμα είχε κριθεί.
Ο Μπεγκαράν είχε αψιμαχία με τον Κουεντίν Λοσέρ, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε όταν ο παίκτης των Μονεγάσκων γρονθοκόπησε τον αντίπαλο του.
Αμέσως απειλήθηκε σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση, προκειμένου το επεισόδιο να λήξει, ωστόσο ο παίκτης της Ντιζόν αποχώρησε από το παρκέ αιμορραγώντας στο πρόσωπο, απόρροια του χτυπήματος που δέχτηκε από τον Μπεγκαράν.
Όλα έγιναν λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης και ενώ το αποτέλεσμα είχε κριθεί.
Ο Μπεγκαράν είχε αψιμαχία με τον Κουεντίν Λοσέρ, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε όταν ο παίκτης των Μονεγάσκων γρονθοκόπησε τον αντίπαλο του.
Αμέσως απειλήθηκε σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση, προκειμένου το επεισόδιο να λήξει, ωστόσο ο παίκτης της Ντιζόν αποχώρησε από το παρκέ αιμορραγώντας στο πρόσωπο, απόρροια του χτυπήματος που δέχτηκε από τον Μπεγκαράν.
😱 | Fin de match sous tension à Monaco... Quentin Losser perd totalement ses nerfs ! 😵💫 #BetclicElite— DAZN France (@DAZN_FR) April 5, 2026
Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/ucNNnOzenH
