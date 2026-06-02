Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι, δείτε βίντεο

Φωτιά σε υπόγειο του καταστήματος Nakas Concept, στο Κολωνάκι, ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης.Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ η οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου.Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.