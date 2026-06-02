Αταμάν: Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την εκκίνηση της σειράς των τελικών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο αυριανό (3/6, 21:00) Game 1 ο Κώστας Σλούκας
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τις μάχες των τελικών της Stoiximan GBL, όπου αντιμετωπίζει τους ερυθρόλευκους με μειονέκτημα έδρας.
Ο Εργκίν Αταμάν που δύσκολα θα έχει τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ελπίζει στην παρουσία του Σλούκα, στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, ενώ ναι μεν έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού, αλλά άφησε και πάλι αιχμές για τη διαιτησία κάνοντας συγκρίσεις με τη Euroleague.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:
«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Όταν παίξαμε στο Κύπελλο με πλήρη ρόστερ πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούργιος τελικός, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Είδαμε στη EuroLeague, όταν οι δαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα. Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε έναν σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς. Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Σε τρία χρόνια μόνο φέτος δεν φτάσαμε. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρόπερσι την κερδίσαμε εμείς, πέρυσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός, φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς. Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα.
Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό καθαρά στον τελικό του Κυπέλλου. Η EuroLeague είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, όλοι είναι αναστατωμένοι μετά το πέμπτο ματς των playoffs. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχαμε παίξει για 10-11 ημέρες, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 10.000 κόσμο παίξαμε καλό μπάσκετ. Έχουμε σπουδαίους παίκτες. Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής EuroLeague.»
Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο: «Έκαναν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι, αλλά ο Σλούκας νομίζω ότι ίσως υπάρχει μία ευκαιρία αύριο πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και το ρόστερ μας στους ξένους».
