Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ στη θέση του Γκριγκόνις στην 8άδα των ξένων
Ο Κένεθ Φαρίντ επιστρέφει στην 8άδα των ξένων του Παναθηναϊκού ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00).
Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα, επέστρεψε στην 8άδα, με τον Έργκιν Άταμαν να αφήνει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις.
Με αυτή την κίνηση, ο Έργκιν Άταμαν έχει στην διάθεσή του ξανά δύο «καθαρούς» σέντερ, (Λεσόρ, Φαρίντ), ενώ λύσης στη θέση μπορεί να δώσει και ο Ντίνος Μήτογλου.
Η 6αδα θα αποφασιστεί την ημέρα του αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει και η παρουσία του Κώστα Σλούκα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Αναλυτικά οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού:
Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς
