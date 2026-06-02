Είχε αποκαλύψει ότι υφίσταται βία και ζήτησε βοήθεια η Βασιλική έναν χρόνο πριν την δολοφονία της από τον 41χρονο - Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Καλαμάτα

Το μήνυμα για εύρεση εργασίας



Την μαχαίρωσε 45 φορές και τα παιδιά ήταν στο διπλανό δωμάτιο

Η Βασιλική έλεγε πως ο χορός «ήταν η διέξοδός της και την κάνει να νιώθει όμορφα», σύμφωνα με την κυρία Τσαούση.«Οι γονείς της Βασιλικής έχουν φύγει από τη ζωή, είχε μόνο την αδερφή της. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι γυναίκες είναι μόνες τους, δεν έχουν βοήθεια και πολλές φορές φοβούνται να ζητήσουν, γιατί φοβούνται για τα παιδιά τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολλές γυναίκες σαν την Βασιλική και αυτές τις γυναίκες πρέπει να τις στηρίξουμε. Όπως επίσης πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά της Βασιλικής σαν κοινωνία, όλη η Καλαμάτα, όλη η Ελλάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Τα παιδιά της Βασιλικής μετά από αυτή την τραγωδία οφείλουν να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω για τα παιδιά της», κατέληξε η κυρία Τσαούση.Στο MEGA παρουσιάστηκε ένα μήνυμα που είχε στείλει η Βασιλική σε φίλη της ψάχνοντας εργασία: «Καλημέρα τι κάνεις; Ήθελα να σε ρωτήσω… Μιας που έχω ρωτήσει πλέον τους πάντες και έχω απογοητευτεί πλήρως ας ρωτήσω και εσένα και μιας που γνωρίζεις αρκετό κόσμο μπας και ξέρεις κάτι. Ψάχνω για δουλειά αρκετό καιρό αλλά τίποτα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, καμιά δουλειά γραφείου π.χ. κάτι να είναι πρωινά. Ως τώρα δουλειές γραφείου έχω κάνει, ή ρεσεψιόν ξενοδοχείου και αυτά ψιλοπράγματα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι ανάγκη να βρω κάτι πλέον.Από την ιατροδικαστική στη σορό της Βασιλικής προέκυψε πως δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε πως η Βασιλική είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβρυακή στάση ενώ στο χέρι της είχε το μαχαίρι.Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.