Είχε αποκαλύψει ότι υφίσταται βία και ζήτησε βοήθεια η Βασιλική έναν χρόνο πριν την δολοφονία της από τον 41χρονο - Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Καλαμάτα
Ο καθ' ομολογίαν δράστης την μαχαίρωσε 45 φορές ενώ τα παιδιά ήταν στο διπλανό δωμάτιο
Η δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα αποκτά πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η γυναίκα είχε αναζητήσει βοήθεια μήνες πριν χάσει τη ζωή της ενώ έψαχνε για εργασία. Από την ιατροδικαστική προέκυψε πως η μητέρα δύο παιδιών δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο, του οποίου ο πατέρας δηλώνει πως «ο γιος μου έχασε τα πάντα».
Σύμφωνα με το MEGA, η Βασιλική έψαχνε δουλειά και είχε απευθυνθεί στα μέσα του 2025 σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών στο οποίο ανέφερε πως υφίστατο βία και ζήτησε βοήθεια, κυρίως νομικές συμβουλές.
Στο κέντρο είπε επίσης πως έψαχνε για δουλειά. Κατά τις ίδιες πηγές, η οικογένεια της δήλωσε αδυναμία για την κάλυψη των εξόδων κηδείας της και απευθύνθηκε στον δήμο για να μην τα καλύψει η οικογένεια του δράστη. Το κόστος ανέλαβαν ιδιώτες και η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 41χρονου ισχυρίζεται πως «ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και την δουλειά του και τα πάντα όλα» ενώ «δεν ήξερα τίποτα» και «το πρωί της Κυριακής που έγινε ήταν να πάω τα εγγόνια μου στα παπάκια στην Μεγαλόπολη».
«Εγώ δεν έκανα αυτό που έκανε ο γιος μου. Αυτή είναι η διαφορά. Πάνω στα νεύρα του κάτι ήρθε, κάτι είδε, ούτε ξέρω και εγώ», ανέφερε σε άλλο σημείο. Ο ίδιος, είπε πως πήγε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο και δεν είδε τα εγγόνια του γιατί «δεν με άφησαν».
Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε τα παιδιά απάντησε: «βέβαια, εγγόνια είναι. Γιατί να μην τα θέλω. Δόξα τω Θεώ παίρνω καλή σύνταξη που ήμουν οδηγός και εντάξει, στα παιδιά θα τους πάρω κάτι».
Τον δράστη «δεν τον γνώριζα προσωπικά», ωστόσο «είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει από τον χορό». «Η συμπεριφορά του δεν έδειχνε επικίνδυνη η αλήθεια είναι. Ότι πληροφορίες έχω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μου της έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν κοντά στη Βασιλική, ακόμα πιο κοντά από εμένα, που γνώριζαν περισσότερες λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι την ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε η Βασιλική να έρχεται στον χορό και να βρει δουλειά», ανέφερε.
«Έψαχνε απεγνωσμένα δουλειά»«Πήγαινα μαζί με την Βασιλική χορό περίπου ενάμιση χρόνο. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δεν ήταν καθόλου προκλητική για να προλάβω πολλούς. Μου είχε ζητήσει να της βρω δουλειά. Είχε πει συγκεκριμένα ότι έψαχνε απεγνωσμένα δουλειά, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να βρει κάτι. Είχα κάνει κινήσεις, έψαχνα και εγώ μαζί της. Επειδή είμαι λογίστρια έχω διάφορες επιχειρήσεις και τους έπαιρνα τηλέφωνο και ρωτούσα αν χρειάζονται υπάλληλο», είπε η φίλη της 39χρονης, Τάνια Τσαούση, στο MEGA.
Η Βασιλική έλεγε πως ο χορός «ήταν η διέξοδός της και την κάνει να νιώθει όμορφα», σύμφωνα με την κυρία Τσαούση.
«Οι γονείς της Βασιλικής έχουν φύγει από τη ζωή, είχε μόνο την αδερφή της. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι γυναίκες είναι μόνες τους, δεν έχουν βοήθεια και πολλές φορές φοβούνται να ζητήσουν, γιατί φοβούνται για τα παιδιά τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολλές γυναίκες σαν την Βασιλική και αυτές τις γυναίκες πρέπει να τις στηρίξουμε. Όπως επίσης πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά της Βασιλικής σαν κοινωνία, όλη η Καλαμάτα, όλη η Ελλάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Τα παιδιά της Βασιλικής μετά από αυτή την τραγωδία οφείλουν να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω για τα παιδιά της», κατέληξε η κυρία Τσαούση.
Από την ιατροδικαστική στη σορό της Βασιλικής προέκυψε πως δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε πως η Βασιλική είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.
Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβρυακή στάση ενώ στο χέρι της είχε το μαχαίρι.
Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.
Το μήνυμα για εύρεση εργασίαςΣτο MEGA παρουσιάστηκε ένα μήνυμα που είχε στείλει η Βασιλική σε φίλη της ψάχνοντας εργασία: «Καλημέρα τι κάνεις; Ήθελα να σε ρωτήσω… Μιας που έχω ρωτήσει πλέον τους πάντες και έχω απογοητευτεί πλήρως ας ρωτήσω και εσένα και μιας που γνωρίζεις αρκετό κόσμο μπας και ξέρεις κάτι. Ψάχνω για δουλειά αρκετό καιρό αλλά τίποτα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, καμιά δουλειά γραφείου π.χ. κάτι να είναι πρωινά. Ως τώρα δουλειές γραφείου έχω κάνει, ή ρεσεψιόν ξενοδοχείου και αυτά ψιλοπράγματα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι ανάγκη να βρω κάτι πλέον.
Την μαχαίρωσε 45 φορές και τα παιδιά ήταν στο διπλανό δωμάτιο
