Άλβαρο Μοράτα και Αλίς Καμπέλο ακύρωσαν το διαζύγιο τους για δεύτερη φορά
Σε μια εξέλιξη που θα ζήλευε και μεξικανική σαπουνόπερα ο Ισπανός επιθετικός και η σύζυγος του αποφάσισαν να δώσουν μια... τρίτη ευκαιρία στον γάμο τους

Τελικά το σίριαλ της προσωπικής ζωής του Άλβαρο Μοράτα και της Αλίς Καμπέλο έχει ακόμη πολλά επεισόδια και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πότε και πως θα τελειώσει...

Το καλοκαίρι του 2024 (λίγο μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Euro) ο έμπειρος επιθετικός και η Influencer σύζυγος του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του είχαν ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους... Λίγους μήνες αργότερα όμως εμφανίστηκαν και πάλι μαζί δηλώνοντας πως παοφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους.

Στις αρχές του 2026 ο Μοράτα με δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι η προσπάθεια επανασύνδεσης δεν είχε αποδώσει καρπούς και αυτή τη φορά η απόφαση για τον χωρισμό ήταν οριστική...

Μόνο που αμφότεροι φροντίσαν να διαψεύσουν και πάλι τους ίδιους τους, τους εαυτούς καθώς τα προσχέδια για την αίτηση διαζυγίου μπήκαν για δεύτερη φορά στα συρτάρια των δικηγόρων τους!

Tο περασμένο Σαββατοκύριακο το ζευγάρι παρακολούθησε μαζί τη συναυλία του Bad Bunny στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης και όπως αναφέρουν οι εκμπομπές life style της ισπανικής τηλεόρασης είναι ξανά μαζί εδώ και αρκετό καιρό. 

«Απολαμβάνω πραγματικά να βλέπω την ευγένειά σου, την τρυφερότητά σου και την ικανότητά σου να κατανοείς τους άλλους. Είμαι σίγουρη ότι θα πας ακόμα πιο μακριά... Και σε ευχαριστώ επίσης για όλα τα μηνύματα υποστήριξης και αγάπης από όσους χαίρονται για εμάς», ανέφερε η  Καμπέλο σε βίντεο στο TikTok επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι ο Άλβαρο επέστρεψε κανονικά στη ζωή της και στα τέσσερα παιδιά τους.

@martisanchez01

l'amore vero vince sempre 🤍🥺 #fbyツ #perteeee #viral #morata #alicecampello

♬ originalljud - QuoteFTBL

