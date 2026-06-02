Μάρκο Σίλβα: Τέλος από την Φούλαμ θα διαδεχτεί τον Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού επιστρέφει στην πατρίδα του και υπογράφει έως το 2028 στην Μπενφίκα

Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι οριστικά ο «διάδοχος» του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα!

Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με τους «Αετούς» για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν επέκτασης έως το 2029.

Να σημειωθεί ότι, όπως μετέδωσε ο Ιταλός μεταγραφολόφος, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Φούλαμ αποδέχθηκε ακόμη και μείωση αποδοχών προκειμένου να επιστρέψει σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και να διεκδικήσει τίτλους.



Ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, έχοντας την ισχυρή στήριξη τόσο του προέδρου των «Λουζιτανών», Ρουί Κόστα, αλλά και του αθλητικού διευθυντή Μάριο Μπράνκο, οι οποίοι τον είχαν εξαρχής ως τη βασική επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.

Ο Ίβηρας τεχνικόςαποχώρησε (ανακοινώθηκε και επίσημα) από την Φούλαμ μετά από μια επιτυχημένη θητεία και αναλαμβάνει την Μπενφίκα με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

