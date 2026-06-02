Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί ξανά το BeWell Festival 2026 by Allwyn, τη μεγαλύτερη fitness & wellness εμπειρία της Ευρώπης
Μάρκο Σίλβα: Τέλος από την Φούλαμ θα διαδεχτεί τον Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα
Μάρκο Σίλβα: Τέλος από την Φούλαμ θα διαδεχτεί τον Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού επιστρέφει στην πατρίδα του και υπογράφει έως το 2028 στην Μπενφίκα
Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι οριστικά ο «διάδοχος» του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα!
Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με τους «Αετούς» για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν επέκτασης έως το 2029.
Να σημειωθεί ότι, όπως μετέδωσε ο Ιταλός μεταγραφολόφος, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Φούλαμ αποδέχθηκε ακόμη και μείωση αποδοχών προκειμένου να επιστρέψει σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και να διεκδικήσει τίτλους.
Ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, έχοντας την ισχυρή στήριξη τόσο του προέδρου των «Λουζιτανών», Ρουί Κόστα, αλλά και του αθλητικού διευθυντή Μάριο Μπράνκο, οι οποίοι τον είχαν εξαρχής ως τη βασική επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.
Ο Ίβηρας τεχνικόςαποχώρησε (ανακοινώθηκε και επίσημα) από την Φούλαμ μετά από μια επιτυχημένη θητεία και αναλαμβάνει την Μπενφίκα με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με τους «Αετούς» για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν επέκτασης έως το 2029.
Να σημειωθεί ότι, όπως μετέδωσε ο Ιταλός μεταγραφολόφος, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Φούλαμ αποδέχθηκε ακόμη και μείωση αποδοχών προκειμένου να επιστρέψει σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και να διεκδικήσει τίτλους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, έχοντας την ισχυρή στήριξη τόσο του προέδρου των «Λουζιτανών», Ρουί Κόστα, αλλά και του αθλητικού διευθυντή Μάριο Μπράνκο, οι οποίοι τον είχαν εξαρχής ως τη βασική επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.
Ο Ίβηρας τεχνικόςαποχώρησε (ανακοινώθηκε και επίσημα) από την Φούλαμ μετά από μια επιτυχημένη θητεία και αναλαμβάνει την Μπενφίκα με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
🚨🦅 BREAKING: Marco Silva agrees to become new Benfica manager, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Silva leaves Fulham and signs contract until June 2028 plus option until 2029 at Benfica reducing salary to fight for titles.
Back to Portugal after 10 years, wanted by both Rui Costa and Mario Branco. pic.twitter.com/XyxdZ6py2q
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα