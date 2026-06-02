Ρούμπιο: Υπό εξέταση παραμένει η σύμβαση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζεται ακόμη» η σύμβαση πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο νησί «δεν έχει αλλάξει».

«Υπάρχει μια δεύτερη πώληση σε εξέλιξη και νομίζω ότι σε αυτήν αναφέρεστε, ύψους 14 δισ. δολαρίων, η οποία εξετάζεται ακόμη» είπε ο Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε από γερουσιαστές, κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν», επέμεινε, λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.


Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει για τις παραδόσεις όπλων που επιθυμεί η Ταϊπέι, δηλώνοντας μετά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι είναι «ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί» απέναντι στο Πεκίνο.

«Είναι προφανές νομίζω ότι η κινεζική πλευρά θα ήθελε μια αλλαγή (στη στάση των ΗΠΑ) αλλά δεν υπάρχει καμία αλλαγή», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. Υπενθύμισε επίσης ότι τον περασμένο Δεκέμβριο οι ΗΠΑ ενέκριναν μια σύμβαση πώλησης όπλων, ύψους 11, 1 δισεκ. δολαρίων, «τη σημαντικότερη που έχει γίνει ποτέ, μια κολοσσιαία αγορά» από την Ταϊβάν.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν, επισήμως, την Ταϊβάν, αλλά δεσμεύονται νομικά να της παράσχουν αμυντικά μέσα. Η Κίνα θεωρεί το νησί δικό της έδαφος και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προσφυγής στη βία για να το καταλάβει.

