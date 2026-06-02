Ολυμπιακός: Sold out o 1ος και ο 3ος τελικός με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Ο 1ος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ και ο 3ος την Δευτέρα (8/6, 21:00) πάλι στο Φάληρο. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό

O 2ος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (5/6, 21:00) στην έδρα του ΠΑΟ.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!»

