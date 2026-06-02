Ο Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους
Η Meridian Sport γράφει για τις συζητήσεις ανάμεσα στους «Πράσινους» με τον Ζοτς
Μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα και ο Παναθηναϊκός να έχει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο δημοσιεύματα τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Σύμφωνα με τη Meridian Sport, οι πράσινοι που έχουν τον Έργκιν Αταμάν στον πάγκο τους, θέλουν να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια στον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της Euroleague.
Ο Ζοτς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλου. Έχει κατακτήσει 5 φορές τη Euroleague με τους πράσινους, η τελευταία το 2011 και στην εποχή του, το τριφύλλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ο Σέρβος head coach έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι και το 2012. Συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές τη Euroleague. Πέντε φορές με το τριφύλλι και από μία με Φενέρ, Ρεάλ, Μπανταλόνα και Παρτίζαν.
Πηγή: gazzetta.gr
