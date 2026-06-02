Πρώτο σερβίς στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley

«Είναι μεγάλη χαρά για τον ΟΠΑΝΔΑ να συνδιοργανώνει για τέταρτη χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley MASTERS 2026, το Athens Finals, φέρνοντας και πάλι τον κορυφαίο αθλητισμό στην καρδιά της Αθήνας.Αυτή η διοργάνωση έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα του αθηναϊκού καλοκαιριού. Η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε παραλία, γίνεται γήπεδο, οι κερκίδες γεμίζουν, γίνεται τόπος συνάντησης και η πόλη θυμάται ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι γιορτή για όλους.Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ, πιστεύουν ότι ο αθλητισμός ανήκει στην πόλη και στους πολίτες της. Γι’ αυτό στηρίζουμε διοργανώσεις που τον ανοίγουν σε όλους, μικρούς και μεγάλους, οικογένειες και φίλους.Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και όλους όσοι εργάζονται ακούραστα για να στηθεί αυτή η απαιτητική διοργάνωση στην καρδιά της πόλης. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές και τις αθλήτριες που θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές.Σας περιμένουμε όλους, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου στο Σύνταγμα, για να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές μας και να ζήσουμε μαζί τη μαγεία του Beach Volley».«Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στον αθλητισμό και σε διοργανώσεις που αναδεικνύουν την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης μας. Το Thessaloniki Grand Slam, εντάχθηκε από πέρσι στον θεσμό “Διεθνείς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος” του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί το επίπεδο των αγώνων από τη συμμετοχή ξένων καταξιωμένων αθλητών και αθλητριών.Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι αγώνες χαρακτηρίζονται πάντοτε από άψογη οργάνωση, υψηλές αγωνιστικές προδιαγραφές και εξαιρετικό κλίμα, στοιχεία που αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία τους και για τη διαρκή ανάπτυξη του θεσμού.Είμαι βέβαιος ότι και φέτος το κοινό της Θεσσαλονίκης θα απολαύσει ένα θέαμα πλούσιο από δυνατές αναμετρήσεις και εντυπωσιακές αγωνιστικές στιγμές.Σας καλούμε όλους να παρακολουθήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και να στηρίξετε με την παρουσία σας τις προσπάθειες των αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στο Thessaloniki Grand Slam».«Από την πλευρά μου, θα ήθελα να ευχηθώ καλή αγωνιστική χρονιά στο beach volley και κάθε επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες.Η Ίος βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στο ελληνικό beach volley, στηρίζοντάς το έμπρακτα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του. Σε αντίθεση με μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και με περιοχές όπως ο Σχοινιάς, που έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση του αθλήματος στη χώρα μας, η Ίος είναι ένα νησί και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Οι δυσκολίες μετακίνησης του κόσμου, αλλά και η προσπάθεια να διατηρούμε κάθε χρόνο τη συνέπεια και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια.Γι’ αυτό σας περιμένουμε όλους να στηρίξετε τη διοργάνωση, να γεμίσουμε τις εξέδρες, να αγκαλιάσουμε για ακόμη μία φορά το άθλημα και να σταθούμε δίπλα στους αθλητές που μας εμπιστεύονται και επιλέγουν να αγωνιστούν στην Ίο.Θα ήθελα επίσης να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης όσο και προς το Υπουργείο Αθλητισμού για τη σημαντική στήριξή τους. Μια διοργάνωση αυτού του επιπέδου απαιτεί πολύ κόπο, αφοσίωση και σημαντικούς πόρους, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στο κύρος που αξίζει το άθλημά μας. Καλή επιτυχία σε όλους».«Εύχομαι κι εγώ να έχουμε μια πλούσια και επιτυχημένη αθλητική χρονιά, χωρίς προβλήματα και τραυματισμούς, με πολλές διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Το beach volley είναι ένα άθλημα με το οποίο ασχολούμαστε από το 1981 και ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε στο επίπεδο ανάπτυξης που βλέπουμε σήμερα.Στον Σχοινιά έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, το οποίο θεωρώ ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα της Ελλάδας και όχι μόνο. Αυτή, άλλωστε, δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, αλλά και η άποψη των αθλητών που το επισκέπτονται και αγωνίζονται εκεί. Πρόκειται για έναν χώρο που, παρότι είναι ιδιωτικός, παραμένει ανοιχτός και διαθέσιμος για όλα τα παιδιά που θέλουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα.Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει για ακόμη μία φορά, αναθέτοντάς μας τη διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, γιατί το beach volley δεν είναι απλώς ένα άθλημα για εμάς. Είναι τρόπος ζωής.Έχοντας ασχοληθεί με πολλά αθλήματα που διεξάγονται στην άμμο, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το beach volley είναι το πιο όμορφο άθλημα της παραλίας. Είναι ένα ολυμπιακό άθλημα με μοναδική δυναμική, που συνδυάζει αγωνιστικότητα, θέαμα και επαφή με τη φύση.Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Ομοσπονδία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Το beach volley αξίζει την προσοχή και την αγάπη του κόσμου. Είναι ένα άθλημα που προσελκύει ολοένα και περισσότερα παιδιά και νέους ανθρώπους, κάτι που διαπιστώνουμε καθημερινά.Τα πρωταθλήματα, η τηλεοπτική προβολή και οι δράσεις ανάπτυξης φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό και δημιουργούν νέες ευκαιρίες συμμετοχής και εξέλιξης. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αξίζει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο άθλημά μας.Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά».«Θέλω να αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις και να συμφωνήσω, ότι, το κίνητρο και η υποστήριξη είναι ο δρόμος για να ανεβάσουμε ξανά το άθλημα εκεί που ήταν. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα στην συνέντευξη Τύπου αλλά και που είμαι μέρος σε μία μεγάλη διοργάνωση στην Θεσσαλονίκη και μετά σε όλη την Ελλάδα. Αναγνωρίζουμε τον κόπο και την προσπάθεια που υπάρχει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, καθώς και τους χορηγούς που καθιστούν δυνατή την διεξαγωγή αλλά και την ανάπτυξη του μπιτς βόλεϊ στην Ελλάδα. Είναι εύκολο για εμάς να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και να κρατάμε τον αθλητισμό σε ένα καλό επίπεδο. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία και καλούμε τον κόσμο στο πλευρό μας».«Είναι μεγάλη η χαρά και η ανυπομονησία να επιστρέφουμε στο ελληνικό τουρ και στις όμορφες διοργανώσεις Masters. Είναι τιμή μας να έχουμε ένα τόσο όμορφο σιρκουί στην Ελλάδα. Τόσο εμείς οι αθλητές που είμαστε διεθνείς το προτιμούμε και αφήνουμε πίσω διοργανώσεις στο εξωτερικό και να είμαστε εδώ. Επίσης βλέπετε ότι και ομάδες από το εξωτερικό θέλουν να βρίσκονται εδώ γιατί είναι διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Είναι σημαντικό το πως έχουμε συνδυάσει τη παράδοση του μπιτς βόλεϊ στη παραλία, όπως κάνει ο κ. Μανιάτης στον Σχινιά και η κ. Πετρίδου στην Ίο με αυτή τη μοντέρνα προσέγγιση με τις πλατείες, στην Αριστοτέλους και στο Σύνταγμα. Ευχαριστούμε τους δήμους αυτούς, την Θεσσαλονίκη που είναι σταθμός και όλοι ανυπομονούμε. Την κ. Πετρίδου για τα δύο πανέμορφα στην Ίο και έχουν καταφέρει και έχει γίνει ένα κέντρο μπιτς βόλεϊ και είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια. Για τον κ. Μανιάτη έχω ιδιαίτερη σχέση. Μικρός όταν ξεκίνησα ερασιτεχνικά βρισκόμουν στο Καράβι κάθε σαββατοκύριακο και ζηλεύοντας αυτούς τους τελικούς στο κεντρικό γήπεδο, σκεφτόμουν πότε θα είμαι και εγώ. Το περσινό πρωτάθλημα που πήραμε είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ένιωσα ότι πέτυχα ένα μεγάλο στόχο, σε ένα μέρος που ξεκίνησε η πορεία μου. Εννοείται χαιρόμαστε για την επιστροφή της Αθήνας και έχω ανοιχτούς λογαριασμούς γιατί δεν έχω καταφέρει να πάρω το τουρνουά στο Σύνταγμα. Ξέρω ότι οι διοργανώσεις θα έχουν επιτυχία, όλοι κάνουν εξαιρετικοί δουλειά και ανυπομονούμε να βρεθούμε σε όλους αυτούς τους προορισμούς».«Η συνεργασία μας για τα Beach Volley Masters εκφράζει απόλυτα τη στρατηγική της Allwyn να επενδύει σε εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Μέσα από μια διοργάνωση με έντονο παλμό, δυνατές στιγμές και τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεπερνά το αγωνιστικό κομμάτι και μετατρέπει κάθε στάση της σειράς σε μια πραγματική γιορτή του καλοκαιριού.Τα Beach Volley Masters θα ταξιδέψουν σε 4 ιδιαίτερα όμορφα locations, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του αθλήματος και τη ξεχωριστή ενέργεια κάθε προορισμού. Παράλληλα, σχεδιάζουμε μια σειρά από activations και δράσεις για το κοινό τις ημέρες των τουρνουά, ώστε όλοι να ζήσουν από κοντά τη διοργάνωση, να αλληλεπιδράσουν και να γίνουν μέρος αυτής της εμπειρίας.Παράλληλα, το πρόγραμμα Responsible Gaming θα βρίσκεται δίπλα σε όλα τα Masters, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας να συνδυάζουμε την ψυχαγωγία με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα. Προσκαλούμε το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά αυτή την εντυπωσιακή σειρά διοργανώσεων, να στηρίξει τους αθλητές και να συμμετάσχει σε μια εμπειρία που ενώνει τον αθλητισμό, το καλοκαίρι και την υπεύθυνη διασκέδαση».