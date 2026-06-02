Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι 13 χρόνια στο Μιλγουόκι και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα»
Τα σενάρια για μετακίνησή του αυτό το καλοκαίρι έχουν φουντώσει αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αιώνια πιστός στο Μιλγουόκι
Μπορεί όλοι να περιμένουν πως σύντομα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αλλάξει ομάδα ή ακόμα και περιφέρεια στο NBA αλλά εκείνος δηλώνει αιώνια πιστός στο Μιλγουόκι.
Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA ρωτήθηκε για το ελληνικό εστιατόριο στο οποίο έχει επενδύσει στο Μιλγουόκι και δεν έκρυψε την αγάπη του για την πόλη.
Ο Αντετοκούνμπο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Μπακς και πρέπει να αποφασίσει έως τον Οκτώβριο εάν υπογράψει επέκταση. Πάντως στις ΗΠΑ υπάρχει έντονη φημολογία πως θα γίνει ανταλλαγή άμεσα.
«Μου έκαναν πρόταση και μου είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Εγώ σκέφτηκα: «Ω, υπέροχα!» Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρχομαι να τρώω εδώ. … Το 2013, με επέλεξαν στο ντραφτ και ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα», ανέφερε ο Γιάννης σε συνέντευξη που έδωσε School of Hard Knocks.
“They reached out and said they want to open a restaurant here in Milwaukee. I was like ‘oh,lovely!’ After the games I’ll be able to come eat here….. 2013, I got drafted, I came here to MIL, I’ve been here 13 years with the team and hopefully many more.”— Heat Central (@HeatCulture13) June 2, 2026
