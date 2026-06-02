Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι 13 χρόνια στο Μιλγουόκι και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα»
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι 13 χρόνια στο Μιλγουόκι και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα»

Τα σενάρια για μετακίνησή του αυτό το καλοκαίρι έχουν φουντώσει αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αιώνια πιστός στο Μιλγουόκι

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι 13 χρόνια στο Μιλγουόκι και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα»
Μπορεί όλοι να περιμένουν πως σύντομα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αλλάξει ομάδα ή ακόμα και περιφέρεια στο NBA αλλά εκείνος δηλώνει αιώνια πιστός στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA ρωτήθηκε για το ελληνικό εστιατόριο στο οποίο έχει επενδύσει στο Μιλγουόκι και δεν έκρυψε την αγάπη του για την πόλη.

Ο Αντετοκούνμπο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Μπακς και πρέπει να αποφασίσει έως τον Οκτώβριο εάν υπογράψει επέκταση. Πάντως στις ΗΠΑ υπάρχει έντονη φημολογία πως θα γίνει ανταλλαγή άμεσα.

«Μου έκαναν πρόταση και μου είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Εγώ σκέφτηκα: «Ω, υπέροχα!» Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρχομαι να τρώω εδώ. … Το 2013, με επέλεξαν στο ντραφτ και ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα», ανέφερε ο Γιάννης σε συνέντευξη που έδωσε School of Hard Knocks. 


Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης