Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε... κατά λάθος πως πάσχει από καρκίνο

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Κένι Νταλγκλίς , γνωστοποίησε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.Ο 75χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής αποκάλυψε κατά λάθος την κατάσταση της υγείας του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε.Δεν έχει γίνει σαφές πώς ακριβώς προέκυψε η αποκάλυψη, ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι δημοσίευσε κατά λάθος φωτογραφία εγγράφου που αφορούσε νοσοκομειακό ραντεβού, την οποία αφαίρεσε σχεδόν αμέσως.Λίγο αργότερα, οπροχώρησε σε επίσημη δήλωση: «Όπως φάνηκε από την ακούσια ανάρτησή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποβάλλομαι αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για καρκίνο. Σε αντίθεση με τις δεξιότητές μου στη χρήση του κινητού τηλεφώνου, η θεραπεία εξελίσσεται καλά. Ιδανικά, αυτό θα έπρεπε να είχε παραμείνει ιδιωτική υπόθεση, όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι ανύπαρκτες τεχνολογικές μου γνώσεις με ανάγκασαν να το δημοσιοποιήσω. Προφανώς δεν είχα πρόθεση να κάνω δημόσιο αυτό το θέμα και θα εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό που έχει επιδείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο προς εμένα αλλά και προς πολλούς άλλους ανθρώπους. Τους τιμά ιδιαίτερα η στάση τους».Ο Νταλγκλίς είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του,, από το 1974 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, μεταξύ των οποίων και τη γνωστή τηλεοπτική παρουσιάστριαείχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2003 και δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Marina Dalglish Appeal.Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Κέβιν Κίγκαν , ότι ο καρκίνος στο στομάχι από τον οποίο πάσχει έχει φτάσει στο τέταρτο στάδιο.Ο Νταλγκλίς θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της Λίβερπουλ, της Σέλτικ και του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου.Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Σκωτίας με τη Σέλτικ, πριν μετακομίσει στη Λίβερπουλ, όπου κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.Στη συνέχεια ακολούθησε προπονητική καριέρα, οδηγώντας τη Λίβερπουλ σε ακόμη τρία πρωταθλήματα, ενώ κατέκτησε και το μοναδικό πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της Μπλάκμπερν Ρόβερς. Εργάστηκε επίσης στους πάγκους της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ και της Σέλτικ, πριν επιστρέψει ξανά στη Λίβερπουλ.Η ενασχόλησή του με την προπονητική ξεκίνησε κάτω από δραματικές συνθήκες. Μετά την τραγωδία του σταδίου Χέιζελ το 1985, ο τότε προπονητής της Λίβερπουλ,, παραιτήθηκε.Σε ηλικία μόλις 34 ετών, οανέλαβε ως ο πρώτος παίκτης-προπονητής στην ιστορία του συλλόγου και τη σεζόν 1985-86 οδήγησε τη Λίβερπουλ στο νταμπλ, κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η προπονητική του πορεία συνέπεσε επίσης με μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989, όταν 97 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους.



Συνολικά κατέκτησε 35 τίτλους ως ποδοσφαιριστής και ακόμη 14 ως προπονητής, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά παλμαρέ στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου.



Η στήριξη της Λίβερπουλ και του ποδοσφαιρικού κόσμου Η Λίβερπουλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η στήριξη, οι ευχές και η αγάπη όλων στη Λίβερπουλ είναι και θα συνεχίσουν να είναι με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του».



Η τελευταία του προπονητική θητεία στη Λίβερπουλ διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012. Επέστρεψε για να αναλάβει προσωρινά την ομάδα μετά την απομάκρυνση του Ρόι Χόντγκσον και οδήγησε τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ το 2012 απέναντι στην Κάρντιφ, χαρίζοντας στον σύλλογο τον πρώτο του τίτλο έπειτα από έξι χρόνια.



Το 2013 ανέλαβε ρόλο συμβούλου στη Λίβερπουλ.



Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν τον Μάιο στο Άνφιλντ, όταν απένειμε στον Μοχάμεντ Σαλάχ ειδική τιμητική πλακέτα μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν.



Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, μηνύματα συμπαράστασης κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μπλάκμπερν ανέφερε: «Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και τη στήριξη στον Σερ Κένι Νταλγκλίς», ενώ και η Νιούκαστλ εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση προς τον ίδιο και την οικογένειά του.