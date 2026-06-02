Μουντιάλ 2026: Η Ελβετία ταξίδεψε στις ΗΠΑ χωρίς τον Εμπολό λόγω προβλήματος με τη βίζα του
Τα... παράλογα με τα εξωαγωνιστικά ζητήματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται καθώς ο βασικός φορ της Ελβετίας δεν μπόρεσε να πετάξει για τις ΗΠΑ λόγω παλαιότερης καταδίκης του
Ο Ελβετός επιθετικός της γαλλικής Ρεν, Μπριλ Εμπολό, δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής ομάδας που αναχώρησε για της ΗΠΑ, εν όψει της συμμετοχής στο Μουντιάλ 2026 καθώς η ταξιδιωτική του άδεια ESTA τέθηκε υπό επανεξέταση, όπως ανακοίνωσε η ελβετική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.
Το πρόβλημα του Εμπολό προέκυψε μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση πουα φορά τη συμμετοχή του σε καβγά σε μπαρ της Βασιλείας το 2018. Ο επιθετικός της Ρεν είχε καταδικαστεί το 2023 για πολλαπλές απειλές και του είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο με αναστολή. Η απόφαση αυτή διατηρήθηκε και στο εφετείο, καθώς οι δικαστές απέρριψαν τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον Εμπολό να αποφασίζει να μην προσφύγει στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, καθιστώντας έτσι την καταδικαστική απόφαση τελεσίδικη.
«Δυστυχώς, ο Μπριλ Εμπολό δεν είναι προς το παρόν σε θέση να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ομάδα», ανέφερε η ελβετική ομοσπονδία σε επίσημη ανακοίνωσή της.
«Η άδεια ESTA που διέθετε είχε εγκριθεί μέχρι σήμερα το πρωί. Ωστόσο, στις 10:30 π.μ., ενημερωθήκαμε ότι η αίτησή του τέθηκε υπό περαιτέρω επανεξέταση. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και αναμένουμε ότι ο Μπριλ είτε θα ενσωματωθεί στην ομάδα αργότερα σήμερα, είτε θα ταξιδέψει αύριο για να ενωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Ελβετίας».
Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση που καθορίζει αν ένας ξένος υπήκοος δικαιούται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς να χρειάζεται να βγάλει την κλασική, παραδοσιακή βίζα.
Στην πραγματικότητα, δεν είναι βίζα, αλλά μια προ-ταξιδιωτική έγκριση ασφαλείας.
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο ταξιδιώτης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ασφαλείας που αφορούν το ποινικό του μητρώο (ακόμα και αν αφορούν απλή απειλή η συμμετοχή σε καβγά αν η καταδίκη γίνει τελεσίδικη, το σύστημα των ΗΠΑ «χτυπάει κόκκινο») ή προηγούμενα ταξίδια του (συγκεκριμένες χώρες όπως. Ιράν, Ιράκ, Συρία, Κούβα, Βόρεια Κορέα κ.α. προκαλούν... πρόβλημα) και τέλος ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό του ιστορικό.
Αν η ESTA κάποιου τεθεί υπό επανεξέταση και τελικά απορριφθεί, ο ταξιδιώτης δεν χάνει το δικαίωμα να πάει στις ΗΠΑ, αλλά χάνει το δικαίωμα να πάει χωρίς βίζα. Θα πρέπει αναγκαστικά να κλείσει ραντεβού στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα του για να περάσει από συνέντευξη και να εκδώσει κανονική βίζα (π.χ. B1/B2), μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
Αυτό το τελευταίο ούτε που θέλουν να το σκέφτονται οι Ελβετοί οι οποίοι βρίσκονται στον 2ο Όμιλο (Group B) του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μαζί με τον συνδιοργανωτή Καναδά, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κατάρ και ο πρώτος τους αγώνας είναι ορισμένος για τις 12 Ιουνίου στο Τορόντο απέναντι στον Καναδά
