Μουντιάλ 2026: Η αστυνομία του Τορόντο κατάσχεσε ποδοσφαιρικά είδη μαϊμού αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου οι αστυνομικές αρχές της πόλης του Καναδά ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κατάσχεση παραποιημένων ποδοσφαιρικών φανελών στην ιστορία της χώρας

Το Μουντιάλ 2026 είναι προ των πυλών και η αστυνομία του Τορόντο κατάφερε ένα καίριο πλήγμα στο παραεμπόριο που ανθίζει στο περιθώριο τόσο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Όπως ανέφεραν σε επίσημη συνέντευξη Τύπου οι αρχές, κατάσχεσαν παραποιημένα εμπορεύματα αξίας άνω των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (2,2 εκατομμύρια ευρώ) από μια αποθήκη στη πόλη Μισισάγκα που συνορεύει με το Τορόντο.



Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν περισσότερες από 16.000 πλαστές φανέλες και σημαίες που έφεραν παράνομα τα σήματα της FIFA, της Nike, της Adidas και της Puma, καθώς και δύο πιστά αντίγραφα (ρέπλικες) του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Το Τορόντο αναμένει περισσότερους από 300.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς στην πόλη πρόκειται να διεξαχθούν έξι αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας του Καναδά εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 12 Ιουνίου.

Η έρευνα της Αστυνομίας ξεκίνησε τον Μάιο, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε και η οποία ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι προμήθευαν εμπορικά καταστήματα, λειτουργώντας ως διανομείς παράνομων προϊόντων.

