Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, 9-7 την Βουλιαγμένη, βίντεο
Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα κέρδισε τον 4ο τελικό στο Λαιμό και με 3-1 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα
Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά στο πόλο γυναικών στέφτηκε ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στον 4ο τελικό στο Λαιμό και με 3-1 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Ντόσκα.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας στην κορυφή στο πρωτάθλημα ενώ έχει ήδη κερδίσει το Κύπελλο και θα διεκδικήσει και την κούπα του Τσάμπιονς Λιγκ (10-12/6 στην Μάλτα).
Βάσω Πλευρίτου και Ιωάννα Σταματοπούλου «έγραψαν ιστορία», φτάνοντας τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και έμειναν μόνες στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις άλλες δύο αδελφές Πλευρίτου (Ελευθερία και Μαργαρίτα). Παράλληλα, ο Γιώργος Ντόσκας πανηγύρισε τον τίτλο φέτος στην Α1 γυναικών, μετά τον αντίστοιχο περσινό στους άνδρες, και έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής, μετά τον Βαγγέλη Πάτερο, που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα.
Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα έδωσαν μεγάλη έμφαση στην άμυνα, χωρίς να ρισκάρουν με πρέσινγκ. Η Κική Λιόση επιστράτευσε ξανά το... τρικ του Χάρη Παυλίδη, με παίκτρια να βγαίνει ακριβώς μπροστά από την τερματοφύλακα για μπλοκ, ενώ από την άλλη πλευρά η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε 2-3 καίριες επεμβάσεις. Το 1-1 της πρώτης περιόδου διαμορφώθηκε από δύο πέναλτι, της Μουλχάουτσεν και της Πλευρίτου, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει στην κόντρα και να δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου. Η Βουλιαγμένη απάντησε άμεσα με τη Φουντωτού και στη συνέχεια πήρε εκ νέου «κεφάλι» στο σκορ με 3-2 και 4-3, αλλά η Βάσω Πλευρίτου ισοφάρισε σε παίκτρια παραπάνω, μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Η αδυναμία του ΝΟΒ να αξιοποιήσει τις κερδισμένες αποβολές επέτρεψε στις φιλοξενούμενες να διατηρήσουν απαραβίαστη την εστία τους για περίπου έξι λεπτά στην τρίτη περίοδο και να πάρουν το «πάνω χέρι» στο παιχνίδι. Η Σάντα κέρδισε πέναλτι στην κόντρα, το οποίο εκμεταλλεύθηκε η Τριχά, ενώ στη συνέχεια και από σουτ της τελευταίας που σταμάτησε σε μπλοκ, η μπάλα στρώθηκε... δώρο στη Μυριοκεφαλιτάκη που σκόραρε με γυριστό για το 4-6. Χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να σκοράρει η Βουλιαγμένη για πρώτη φορά στο οκτάλεπτο και για πρώτη φορά σε παραπάνω (μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες), με το ριπλέι να δείχνει ότι η Σταματοπούλου απέκρουσε μέσα από τη γραμμή το σουτ της Ξενάκη. Ακολούθως, μετά από challenge του Γιώργου Ντόσκα, οι διαιτητές καταλόγισαν πέναλτι υπέρ της Κουρέτα, όμως η Κοτσιώνη απέκρουσε την εκτέλεση της Πλευρίτου, ενώ οι παίκτριες της Κικής Λιόση έχασαν άλλη μία επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα στο τέλος της τρίτης περιόδου, χωρίς να καταφέρουν καν να σουτάρουν.
Το τελευταίο οκτάλεπτο της σεζόν -όπως αποδείχθηκε- ανήκε στον Ολυμπιακό, που με την άμυνά του «στραγγάλισε» τις απερχόμενες πρωταθλήτριες, ενώ παράλληλα βρήκε λύσεις στην επίθεση. Πρώτα με ένα μπάσιμο της Άντριους, που άφησε πίσω της την προσωπική της αντίπαλο, πήρε την ασίστ και σκόραρε, και εν συνεχεία με την Νίνου, που βρήκε στόχο δύο φορές σε παίκτρια παραπάνω και έβαλε τη «σφραγίδα» της στην τελική επικράτηση.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3
Διαιτητές: Πολυχρονόπουλος, Δασκαλοπούλου
Οι συνθέσεις:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
